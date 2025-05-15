BRIEF: смерть телеведущего, наступление россиян и переговоры в Турции — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скроллов узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира за четверг, 15 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 15 мая

ВСУ успешно отбили очередную масштабную атаку российских войск на Новопавловском направлении . Украинские разведчики с помощью аэророзведки за 5-10 км до линии фронта обнаружили передвижение вражеских колонн . Это позволило оперативно уничтожить два танка, шесть бронированных машин, два автомобиля и 14 мотоциклов противника. Более 70 оккупантов погибло.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике. Нариман Джелял правозащитник, крымскотатарский политический деятель и журналист. Назначение приурочили к официальному визиту украинской делегации в Турцию 15 мая.

В бою погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. Зрители помнят Максима по его участию в Дизель Шоу, а также в телепроэктах Подьем (Новий канал), Проиграй миллион (ICTV), Погода и Кто там? О гибели Нелипы сообщил актер Дмитрий Оскин, опубликовав скриншот сообщения жены Максима — Тамары. По ее словам, Максим Нелипа погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Ему было 48 лет.

Кабмин утвердил постановление , которое упрощает процедуру государственной регистрации и временного учета транспортных средств, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи. Нововведение касается автомобилей, которые прибыли на территорию Украины в период с 24 февраля 2022 года до 1 декабря 2023 года.

Международные новости сегодня, 15 мая

Компания Google представила третью группу украинских стартапов, которые получат поддержку в рамках инициативы Google for Startups Ukraine Support Fund. Об этом говорится в блоге компании . На этот раз особое внимание уделили проектам в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, образования, медицины и кибербезопасности.

В столице Турции, в Президентском комплексе Анкары, начался разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet . В начале встречи Владимир Зеленский поблагодарил за организацию переговоров и отметил, что как только украинская сторона получила сигнал о возможности прямых переговоров о прекращении войны с Россией, она немедленно согласилась на участие.

Дональд Трамп объявил о планах в корне изменить систему формирования цен на рецептурные препараты в стране. Президент США заявил, что американцы будут платить за лекарства не больше, чем жители тех государств, где они стоят дешевле всего. Дональд Трамп ожидает, что такая инициатива может снизить стоимость медикаментов в США на 30-80%.

Украина подписала Рамочную конвенцию Совета Европы , которая регулирует вопросы искусственного интеллекта, защиты прав человека, демократии и верховенства права. Этот документ стал первым международным договором в сфере искусственного интеллекта.

Перед президентскими выборами в Польше , которые пройдут 18 мая 2025 года, тема Украины стала очень важной. Кандидаты часто говорят о мигрантах, помощи Украине и общей истории. Вопросы, связанные с Украиной, заметно влияют на политическую борьбу, выбор людей и то, какими будут отношения между Польшей и Украиной в будущем.

Ранее мы публиковали искренние поздравления на День семьи для тех, кому желаешь самого лучшего.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.