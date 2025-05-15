BRIEF: смерть телеведучого, наступ росіян та переговори в Туреччині — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі. Важливі новини України та світу за четвер, 15 травня, далі в матеріалі. Новини України сьогодні, 15 травня ЗСУ успішно відбили чергову масштабну атаку російських військ на Новопавлівському напрямку. Українські розвідники завчасно виявили пересування ворожих колон, завдяки роботі аеророзвідки — ще за 5-10 км до лінії фронту. Було знищено два танки, шість броньованих машин, два автомобілі та 14 мотоциклів противника. Понад 70 окупантів загинуло. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Наріман Джелял є правозахисником, кримськотатарським політичним діячем та журналістом. Призначення відбулося з нагоди офіційного візиту української делегації до Туреччини 15 травня. У бою загинув український актор і телеведучий Максим Неліпа, якого глядачі пам’ятають за участю в Дизель Шоу, а також у телепрограмах Підйом (Новий канал), Програй мільйон (ICTV), Погода та Хто там? Про це повідомив актор Дмитро Оскін, опублікувавши скриншот допису дружини Неліпи — Тамари. За словами жінки, Максим загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років. Кабмін затвердив постанову, яка спрощує процедуру державної реєстрації та тимчасового обліку транспортних засобів, ввезених до країни, як гуманітарну допомогу. Нововведення стосується автомобілів, які прибули на територію України у період з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року. Читати на тему Коли та де дивитися другий півфінал Євробачення 2025 — не пропусти шоу року Де і коли дивимось другий півфінал Євробачення – 2025 та хто фаворити цієї частини шоу. Міжнародні новини сьогодні, 15 травня Компанія Google представила третю групу українських стартапів, які отримають підтримку в межах ініціативи Google for Startups Ukraine Support Fund. Про це йдеться у блозі компанії. Цього разу особливу увагу приділили проєктам у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, освіти, медицини та кібербезпеки. У столиці Туреччини, в Президентському комплексі Анкари, розпочалася розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило турецьке видання Hurriyet. На початку зустрічі Володимир Зеленський подякував за організацію перемовин та зазначив, що щойно українська сторона отримала сигнал про можливість прямих переговорів щодо припинення війни з Росією, вона негайно погодилася на участь. Дональд Трамп оголосив про плани докорінно змінити систему формування цін на рецептурні препарати в країні. Президент США заявив, що американці сплачуватимуть за ліки не більше, ніж жителі тих держав, де вони коштують найдешевше. Дональд Трамп очікує, що така ініціатива може знизити вартість медикаментів у США на 30-80%. Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи, яка регулює питання штучного інтелекту, захисту прав людини, демократії та верховенства права. Цей документ став першим міжнародним договором у сфері штучного інтелекту. Перед президентськими виборами в Польщі, які призначено на 18 травня 2025 року, тема України стала дуже важливою. Кандидати часто говорять про мігрантів, допомогу Україні та спільну історію. Питання, пов’язані з Україною, помітно впливають на політичну боротьбу, вибір людей і те, якими будуть стосунки між Польщею та Україною в майбутньому. Раніше ми публікували щирі вітання на День сімʼї для тих, кому бажаєш найкращого.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter