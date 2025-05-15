BRIEF: смерть телеведучого, наступ росіян та переговори в Туреччині — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 15 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 15 травня

ЗСУ успішно відбили чергову масштабну атаку російських військ на Новопавлівському напрямку Українські розвідники завчасно виявили пересування ворожих колон, завдяки роботі аеророзвідки — ще за 5-10 км до лінії фронту. Було знищено два танки, шість броньованих машин, два автомобілі та 14 мотоциклів противника. Понад 70 окупантів загинуло.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Наріман Джелял є правозахисником, кримськотатарським політичним діячем та журналістом. Призначення відбулося з нагоди офіційного візиту української делегації до Туреччини 15 травня.

У бою загинув український актор і телеведучий Максим Неліпа , якого глядачі пам’ятають за участю в Дизель Шоу, а також у телепрограмах Підйом (Новий канал), Програй мільйон (ICTV), Погода та Хто там? Про це повідомив актор Дмитро Оскін, опублікувавши скриншот допису дружини Неліпи — Тамари. За словами жінки, Максим загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Кабмін затвердив постанову , яка спрощує процедуру державної реєстрації та тимчасового обліку транспортних засобів, ввезених до країни, як гуманітарну допомогу. Нововведення стосується автомобілів, які прибули на територію України у період з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року.

Міжнародні новини сьогодні, 15 травня

Компанія Google представила третю групу українських стартапів, які отримають підтримку в межах ініціативи Google for Startups Ukraine Support Fund . Про це йдеться у блозі компанії Цього разу особливу увагу приділили проєктам у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, освіти, медицини та кібербезпеки.

У столиці Туреччини, в Президентському комплексі Анкари, розпочалася розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило турецьке видання Hurriyet . На початку зустрічі Володимир Зеленський подякував за організацію перемовин та зазначив, що щойно українська сторона отримала сигнал про можливість прямих переговорів щодо припинення війни з Росією, вона негайно погодилася на участь.

Дональд Трамп оголосив про плани докорінно змінити систему формування цін на рецептурні препарати в країні. Президент США заявив, що американці сплачуватимуть за ліки не більше, ніж жителі тих держав, де вони коштують найдешевше. Дональд Трамп очікує, що така ініціатива може знизити вартість медикаментів у США на 30-80%.

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи , яка регулює питання штучного інтелекту, захисту прав людини, демократії та верховенства права. Цей документ став першим міжнародним договором у сфері штучного інтелекту.

Перед президентськими виборами в Польщі, які призначено на 18 травня 2025 року, тема України стала дуже важливою. Кандидати часто говорять про мігрантів, допомогу Україні та спільну історію. Питання, пов’язані з Україною, помітно впливають на політичну боротьбу, вибір людей і те, якими будуть стосунки між Польщею та Україною в майбутньому.

Раніше ми публікували щирі вітання на День сімʼї для тих, кому бажаєш найкращого.

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