BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобильные ТЦК и еще больше дронов-перехватчиков — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 21 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 21 июля

Киев оказался под атакой ракет и беспилотников. Больше всего пострадал микрорайон Лукьяновка в Шевченковском районе. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Наибольшей атаке за время войны подвергся Ивано-Франковск. В трех селах Прикарпатья есть повреждения инфраструктуры. Несколько человек получили легкие ранения.

В Украине могут создать мобильные группы ТЦК, сообщил нардеп Федор Вениславский. По его словам, закон не предусматривает четкое место для расположения органа. Это решение может предотвратить атаки РФ по объектам ТЦК.

В НАБУ проводятся массовые обыски. Как впоследствии сообщила СБУ, был задержан один из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в РФ. Речь идет о Руслане Магамедрасулове, который помогает своему отцу вести незаконную торговлю с Россией.

СБУ и ОГП разоблачили действующего народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко в работе в пользу РФ. Сообщается, что он также оказал значительное влияние на деятельность НАБУ и способствовал организации Антимайдана в 2014 году.

Кабмин принял решение о расформировании Министерства национального единства. Его объединят с Министерством социальной политики, которое будет называться Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения работнику прокуратуры Андрею Молочному, который на выходных в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину. Его отправили под стражу на 60 дней.

Президент Владимир Зеленский отметил, что дроны-перехватчики уже каждую ночь сбивают БпЛА типа Shahed и призвал, чтобы таких результатов было “в разы больше”. Он добавил, что на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные перехватчики.

Украине нужно дополнительные шесть млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, сообщил министр обороны Денис Шмигаль. Он призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой, чтобы создать больше FPV-дронов для удержания линии и больше дронов-перехватчиков.

Зеленский сменил ряд послов Украины в странах Европы и Канаде. В частности, речь идет о представителях в Боснии, Эстонии, Италии, Испании, Швеции, Кипре и Канаде и других странах.

Международные новости сегодня, 21 июля

Министерство торговли Китая пригрозило ЕС принять меры по защите своих законных прав и интересов в ответ на 18-й пакет санкций. В него впервые попали некоторые китайские банки и компании.

В Бангладеш на школьный двор упал учебный самолет F-7 BGI Вооруженных сил страны. По меньшей мере, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В Чехии общественная инициатива Подарок Путину собрала 60 млн чешских крон (около 2,4 миллиона долларов) на гаубице для Украины. На эти средства закупят шесть гаубиц Д-30.

Вчера в Украине закончился самый большой музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Мы рассказывали, как это было, и какие звезды выступили в Киеве.

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