Для тебя Новости

BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобильные ТЦК и еще больше дронов-перехватчиков — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 июля 2025, 18:00
BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобильные ТЦК и еще больше дронов-перехватчиков — главные новости дня
Фото ГСЧС/Facebook, Сайт президента Украины, Служба Безопасности Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь