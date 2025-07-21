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BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобільні ТЦК та ще більше дронів-перехоплювачів — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Липня 2025, 18:00
BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобільні ТЦК та ще більше дронів-перехоплювачів — головні новини дня
Фото ДСНС/Facebook, Сайт президента України, Служба Безпеки України

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