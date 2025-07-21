BRIEF: депутат-агент ФСБ, мобільні ТЦК та ще більше дронів-перехоплювачів — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 21 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 21 липня

Київ опинився під атакою ракет і безпілотників. Найбільше постраждав мікрорайон Лук’янівка в Шевченківському районі. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Найбільшої атаки за час війни зазнав Івано-Франківськ. У трьох селах Прикарпаття є пошкодження інфраструктури. Кілька людей дістали легкі поранення.

В Україні можуть створити мобільні групи ТЦК, повідомив нардеп Федір Веніславський. За його словами, закон не передбачає чіткого місця для розташування органу. Це рішення може запобігти атакам РФ по об’єктах ТЦК.

В НАБУ проводяться масові обшуки. Як згодом повідомила СБУ, було затримали одного із керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу у РФ. Йдеться про Руслана Магамедрасулова, який допомагає своєму батьку вести незаконну торгівлю з Росією.

СБУ та ОГП викрили чинного народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка у роботі на користь РФ. Повідомляється, що він також мав значний вплив на діяльність НАБУ та сприяв організації Антимайдану у 2014 році.

Кабмін ухвалив рішення про розформування Міністерства національної єдності. Натомість його об’єднають з Міністерством соціальної політики, яке матиме назву Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід працівнику прокуратури Андрію Молочному, який на вихідних напідпитку збив жінку. Його відправили під варту на 60 днів.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що дрони-перехоплювачі вже щоночі збивають БпЛА типу Shahed та закликав, щоб таких результатів було “в рази більше”. Він додав, що цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі.

Україні потрібно додаткові шість млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою, щоб створити більше FPV-дронів для утримання лінії та більше дронів-перехоплювачів.

Зеленський змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді. Зокрема, йдеться про представників у Боснії, Естонії, Італії, Іспанії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді та інших країнах.

Міжнародні новини сьогодні, 21 липня

Міністерство торгівлі Китаю пригрозило ЄС вжити заходів для захисту своїх законних прав та інтересів у відповідь на 18-й пакет санкцій. До нього вперше потрапили деякі китайські банки та компанії.

У Бангладеші на шкільне подвір’я упав навчальний літак F-7 BGI Збройних сил країни. Щонайменше одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

У Чехії громадська ініціатива Подарунок Путіну зібрала 60 млн чеських крон (близько 2,4 мільйона доларів) на гаубиці для України. На ці кошти закуплять шість гаубиць Д-30.

Вчора в Україні закінчився найбільший музичний фестиваль Atlas Weekend. Ми розповідали, як це було і які зірки виступили у Києві.

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