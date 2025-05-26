BRIEF: Трамп обозвал Путина, а Европа сняла ограничение дальности ракет — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 26 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 26 мая

Президент Украины Владимир Зеленский перенес День сил специальных операций ВСУ с 29 июля на 27 мая. Следовательно, день ССО приходится на завтра.

Трамп подверг критике Путина за удар по Украине 25 мая. В частности он заявил, что Путин сошел с ума и убивает много людей. А также добавил, что удивлен и посмотрит, что сможет сделать.

В июне может возрасти курс доллара. Об этом сообщила финансовый эксперт Диляра Мустафаева. Вероятными причинами роста доллара могут стать отмена торговых преференций от ЕС, ситуация на фронте, а также состояние с энергосистемой.

Россияне впервые применили дрон с боевой частью РПГ. Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. От атаки на Харьков пострадали 11 человек, в том числе подросток.

Европейский Союз возобновляет квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Они действовали с 2022 года. Изменения вступят в силу 6 июня 2025 года. К концу года квоты будут доступны 7/12 от годовых объемов.

Международные новости сегодня, 26 мая

В Турции массово закрываются отели. Министерство культуры и туризма закрывает в этом году 4380 отелей. Все из-за несоответствия туристическим квалификациям, а именно нормам безопасности. Уже закрыли 248 гостиниц в Бодруме, Фетхие и Мармарисе.

Трамп отложил пошлины для Европейского Союза после разговора с Урсулой фон дер Ляйен. У Брюсселя есть время до 9 июля, чтобы достичь договоренности с США.

В России в Ивановской области был атакован Дмитровский химзавод. Это в 400 километрах от Москвы. Россияне сообщали о по меньшей мере двух попаданиях.

Британия, Франция, Германия и США отменили ограничения на дальность применения оружия, которое они поставляют в Украину.

Издание Reuters пишет, что Германия готовится к возможной войне с РФ. Речь идет о том, что чиновники Германии призывают увеличивать расходы на оборону, усилить РЭБ и ПВО, готовиться к возможному нападению в 2029 году.

Раньше мы рассказывали о том, как подростки покидают Донецк.

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