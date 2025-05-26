BRIEF: Трамп обізвав Путіна, а Європа зняла обмеження дальності ракет — головне за день

Новини України сьогодні, 26 травня

Президент України Володимир Зеленський переніс День Сил спеціальних операцій ЗСУ з 29 липня на 27 травня. Відтак день ССО припадає на завтра.

Трамп розкритикував Путіна за удар по Україні 25 травня. Зокрема він заявив, що Путін збожеволів і вбиває багато людей. А також додав, що здивований і подивиться, що зможе зробити.

У червні може зрости курс долара. Про це повідомила фінансова експертка Діляра Мустафаєва. Ймовірними причинами зростання долара можуть стати: скасування торгових преференцій від ЄС, ситуація на фронті, а також стан з енергосистемою.

Росіяни вперше застосували дрон з бойовою частиною РПГ. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Від атаки на Харків постраждали 11 осіб, серед яких підліток.

Європейський Союз відновлює квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Вони діяли з 2022 року. Зміни набудуть чинності 6 червня 2025 року. До кінця року квоти будуть доступними 7/12 від річних обсягів.

Міжнародні новини сьогодні, 26 травня

У Туреччині масово закриваються готелі. Міністерство культури та туризму закриває цьогоріч 4380 готелів. Усе через невідповідність туристичним кваліфікаціям, а саме — нормам безпеки. Вже закрили 248 готелів у Бодрумі, Фетхіє та Мармарисі.

Трамп відклав накладення мит на Європейський Союз після розмови з Урсулою фон дер Ляйєн. У Брюсселя є час до 9 липня, щоб досягти домовленості зі США.

У Росії в Івановській області був атакований Дмитрівський хімзавод. Це за 400 кілометрів від Москви. Росіяни повідомляли про щонайменше два влучання.

Британія, Франція, Німеччина та США скасували обмеження на дальність застосування зброї, яку вони поставляють в Україну.

Видання Reuters пише, що Німеччина готується до можливої війни з РФ. Йдеться, що високопосадовці Німеччини закликають збільшувати витрати на оборону, посилити РЕБ і ППО, готуватися до можливого нападу у 2029 році.

