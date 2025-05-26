BRIEF: Трамп обізвав Путіна, а Європа зняла обмеження дальності ракет — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.
Важливі новини України та світу за понеділок, 26 травня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 26 травня
- Президент України Володимир Зеленський переніс День Сил спеціальних операцій ЗСУ з 29 липня на 27 травня. Відтак день ССО припадає на завтра.
- Трамп розкритикував Путіна за удар по Україні 25 травня. Зокрема він заявив, що Путін збожеволів і вбиває багато людей. А також додав, що здивований і подивиться, що зможе зробити.
- У червні може зрости курс долара. Про це повідомила фінансова експертка Діляра Мустафаєва. Ймовірними причинами зростання долара можуть стати: скасування торгових преференцій від ЄС, ситуація на фронті, а також стан з енергосистемою.
- Росіяни вперше застосували дрон з бойовою частиною РПГ. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Від атаки на Харків постраждали 11 осіб, серед яких підліток.
- Європейський Союз відновлює квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Вони діяли з 2022 року. Зміни набудуть чинності 6 червня 2025 року. До кінця року квоти будуть доступними 7/12 від річних обсягів.
Міжнародні новини сьогодні, 26 травня
- У Туреччині масово закриваються готелі. Міністерство культури та туризму закриває цьогоріч 4380 готелів. Усе через невідповідність туристичним кваліфікаціям, а саме — нормам безпеки. Вже закрили 248 готелів у Бодрумі, Фетхіє та Мармарисі.
- Трамп відклав накладення мит на Європейський Союз після розмови з Урсулою фон дер Ляйєн. У Брюсселя є час до 9 липня, щоб досягти домовленості зі США.
- У Росії в Івановській області був атакований Дмитрівський хімзавод. Це за 400 кілометрів від Москви. Росіяни повідомляли про щонайменше два влучання.
- Британія, Франція, Німеччина та США скасували обмеження на дальність застосування зброї, яку вони поставляють в Україну.
- Видання Reuters пише, що Німеччина готується до можливої війни з РФ. Йдеться, що високопосадовці Німеччини закликають збільшувати витрати на оборону, посилити РЕБ і ППО, готуватися до можливого нападу у 2029 році.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!