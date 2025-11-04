Год Лошади 2026: НБУ выпустил памятную монету, символизирующую свободу и силу

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Год Лошади номиналом 5 гривен. Она посвящена 2026 году по китайскому календарю и символизирует активность, жизнерадостность, решительность и стремление к свободе. Тираж — 80 тысяч штук. Об этом сообщает НБУ.

Год Лошади 2026 — символ силы и удачи

На реверсе монеты Год Лошади 2026 изображена стилизованная лошадь на фоне подковы — традиционного символа счастья и защиты.

Грива передает динамику движения по ветру или против ветра, что метафорически олицетворяет внутреннюю силу, сопротивление и стремление к свободе. Под изображением размещены три точки — знак продолжения борьбы.

Год Лошади 2026 серебряная монета — часть серии Восточный календарь

На аверсе серебряной монеты Год Лошади 2026 — 12 символов восточного календаря и стилизованные часы, стрелка которых указывает на главный знак года Лошади.

Читать по теме Это животное – символ 2026 года, и вот, что тебе нужно знать Какого животного будет 2026 год и какие черты присущи этому животному в нашем материале.

По кругу размещены символы времен года: снежинка, цветок, ягода и лист, которые передают цикличность и гармонию природы.

Год Лошади монета — детали выпуска от НБУ

Памятная монета НБУ Год Лошади вводится в обращение 3 ноября 2025 года, а приобрести ее можно будет с 4 ноября через банки-дистрибьюторы и интернет-магазин НБУ.

Год Лошади монета Нацбанк — символ огня и свободы

Лошадь — седьмой знак восточного календаря, относящийся к типу Ян и связанный со стихией Огня. Она олицетворяет жизненную энергию, независимость и решительность.

Дизайн создала художница Марина Куц, скульптор — Владимир Атаманчук.

Любопытно, что 2026 год Лошади символизирует огонь, силу, независимость и вдохновение. Астрологи советуют встречать его в ярких теплых цветах — красном, оранжевом, золотом, которые подчеркивают огненную стихию и приносят удачу.

Ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь энергию Огненной Лошади и начать год в гармонии и с вдохновением

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!