Рік Коня 2026: НБУ випустив пам’ятну монету, що символізує свободу і силу

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету Рік Коня номіналом 5 гривень. Вона присвячена 2026 року за китайським календарем і символізує активність, життєлюбство, рішучість та прагнення до свободи. Тираж — 80 тисяч штук. Про це повідомляє НБУ.

Рік Коня 2026 — символ сили й удачі

На реверсі монети Рік Коня 2026 зображено стилізованого коня на тлі підкови — традиційного символу щастя та захисту.

Грива передає динаміку руху за вітром або проти вітру, що метафорично уособлює внутрішню силу, спротив і прагнення до свободи. Під зображенням розташовано три крапки — знак продовження боротьби.

Рік Коня 2026 срібна монета — частина серії Східний календар

На аверсі срібної монети Рік Коня 2026 — 12 символів східного календаря та стилізований годинник, стрілка якого вказує на головуючий знак року Коня.

По колу розміщені символи пір року: сніжинка, квітка, ягода та листок, що передають циклічність і гармонію природи.

Рік Коня монета — деталі випуску від НБУ

Пам’ятна монета НБУ Рік Коня вводиться в обіг 3 листопада 2025 року, а придбати її можна буде з 4 листопада через банки-дистриб’ютори та інтернет-магазин НБУ.

Рік Коня монета Нацбанк — символ вогню та свободи

Кінь — сьомий знак східного календаря, який належить до типу Ян і пов’язаний зі стихією Вогню. Він уособлює життєву енергію, незалежність і рішучість.

Дизайн створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Атаманчук.

Цікаво, що 2026 рік Коня символізує вогонь, силу, незалежність і натхнення. Астрологи радять зустрічати його в яскравих теплих кольорах — червоному, помаранчевому, золотому, які підкреслюють вогняну стихію та приносять удачу.

Раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий 2026 рік, щоб привернути енергію Вогняного Коня та почати рік із гармонією і натхненням.

