Взносы за єОселю будет платить государство — сколько именно и кому повезет

Правительство приняло постановление, которое делает более доступным для украинцев кредитование по программе єОселя.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, государство будет помогать уплачивать часть первого взноса и ежемесячные платежи по кредиту внутренне перемещенным лицам и особам, проживающим на прифронтовых территориях.

Доступнее жилье для ВПЛ: как государство будет помогать деньгами

Украина гарантирует ВПЛ покрытие следующих расходов:

70% размера первого взноса по кредиту в рамках программы єОселя (но не более 30% стоимости объекта недвижимости, цена которого составляет не более 2 миллионов грн);

уплата части ежемесячного платежа по кредиту в течение первого года с даты заключения соответствующего договора (но не более 70% ежемесячной суммы);

уплату 40 тысяч грн на оплату стоимости услуг, разовых комиссий, разовой комиссии банка за предоставление кредита, страховых платежей по кредиту и сборам (кроме государственной пошлины).

Эту помощь будут оказывать на средства государственного бюджета. Для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи и средства местных бюджетов.

То есть громада, в которой сейчас находится ВПЛ, и которая заинтересована в сохранении специалистов, может по желанию дофинансировать часть кредита.

Помощь будет предоставляться особам, состоящим на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и переместившихся с временно оккупированных территорий или мест, где ведутся боевые действия.

Также на помощь могут рассчитывать люди, проживающие на прифронтовых территориях. Подробно со списком регионов ознакомься по ссылке.

Для получения помощи необходимо обратиться с соответствующим заявлением в уполномоченный банк. Затем Пенсионный фонд проведет проверку данных и примет решение о назначении помощи.

Далее на счет человека (эскроу), открытого в уполномоченном банке, перечислят сумму государственной помощи в размере, определенном в договоре.

Эскроу — это счет для условного хранения средств. Деньги перечислят, если человек уплатил 30% размера первого взноса и в дальнейшем будет своевременно платить ежемесячные платежи по кредиту.

В Минсоцполитики отмечают, что во время получения пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на получение жилья (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья и т.п.).

Мы также рассказывали, что Украина разрабатывает новую модель социального жилья.

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