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Взносы за єОселю будет платить государство — сколько именно и кому повезет

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 августа 2025, 12:00 2 мин.
Фото к: Государство покрывает до 70% первого взноса на жилье по программе єОселя
Фото Unsplash

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