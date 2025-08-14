Внески за єОселю платитиме держава — скільки саме та кому пощастить

Уряд ухвалив постанову, яка робить доступнішим для українців кредитування за програмою єОселя.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, держава допомагатиме сплачувати частину першого внеску та щомісячні платежі за кредитом внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на прифронтових територіях.

Доступніше житло для ВПО: як держава допомагатиме грошима

Україна гарантує ВПО покриття таких розходів:

70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми єОселя (але не більш як 30% вартості об’єкта нерухомості, ціна якого становить не більше 2 мільйони грн);

сплата частини щомісячного платежу за кредитом протягом першого року з дати укладення відповідного договору (але не більш як 70% щомісячної суми);

сплату 40 тисяч грн на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, страхових платежів за кредитом та зборів (окрім державного мита).

Цю допомогу надаватимуть коштом державного бюджету. Для співфінансування за кредитом можуть залучити кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та кошти місцевих бюджетів.

Тобто громада, у якій нині перебуває ВПО, і яка зацікавлена у збереженні фахівців, може за бажанням дофінансувати частину кредиту.

Допомога надаватиметься особам, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з тимчасово окупованих територій або місць, де ведуться бойові дії.

Також на допомогу можуть розраховувати люди, які проживають на прифронтових територіях. Детально з переліком регіонів ознайомся за посиланням.

Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою до уповноваженого банку. Потім Пенсійний фонд проведе перевірку даних та ухвалить рішення про призначення допомоги.

Далі на рахунок людини (ескроу), відкритий в уповноваженому банку, перерахують суму державної допомоги в розмірі, визначеному в договорі.

Ескроу — це рахунок для умовного зберігання коштів. Гроші перерахують, якщо людина сплатила 30% розміру першого внеску та надалі своєчасно сплачуватиме щомісячні платежі за кредитом.

В Мінсоцполітики зауважують, що під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на отримання житла (допомога на проживання, субсидія на оренду житла тощо).

Ми також розповідали про те, що Україна розробляє нову модель соціального житла.

