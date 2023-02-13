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Света станет больше! Кому не будут выключать электроэнергию 13 февраля и как действуют графики в этот день

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 февраля 2023, 10:00
13 лютого не вимикатимуть світло в Києві та низці областей: як діятимуть графіки відключень
Фото: Pexels

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