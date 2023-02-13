Света станет больше! Кому не будут выключать электроэнергию 13 февраля и как действуют графики в этот день

Нас ждут светлые новости, ведь электроэнергии станет немного больше. Благодаря работе всех специалистов-энергетиков и помощи наших партнеров в энергосистеме Украины значительно сократился дефицит мощности. Из-за этого уменьшилось количество отключений света в разных городах Украины.

В ДТЭК сообщили, что в понедельник, 13 февраля, компания Укрэнерго не предоставляла ограничения потребления электроэнергии.

Так что свет не будут отключать в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако, если будет перегрузка сети, могут применяться ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Сейчас также смотрят

Кроме того, 13 февраля электроэнергия также будет в Винницкой области. В этот день энергетики будут производить режимные измерения реального потребления в регионе.

Мы расскажем об отключении света в Украине, а также кто будет без электроэнергии 13 февраля.

Отключения света в Киевской области

Как отмечалось ранее, в Киеве и Киевской области 13 февраля не планируют отключать свет целый день. Стабилизационные графики отключений будут применяться при перегрузке сети. Ознакомиться с графиком плановых отключений света по твоему адресу можно по ссылке.

Отключения электроэнергии в Днепропетровской области

Узнать актуальный график, когда будут отключать свет в Днепропетровской области по твоему адресу, можно на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Отключения света в Харьковской области

Стабилизационные графики отключения в Харьковской области имеют 12 очередей среди потребителей. График меняется еженедельно.

Узнать графики отключения света можно по ссылке. Надо выбрать из списка твой населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Отключения электроэнергии во Львовской области

В стабилизационных графиках от Львовоблэнерго потребители распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели отключают свет по четыре часа.

Электроэнергия дома должна быть дважды в сутки по четыре часа (в общей сложности восемь часов). График отключения электроэнергии во Львовской области можно найти по ссылке.

Отключения света в Черниговской области

В Черниговской области потребители электроэнергии поделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по ссылке.

А график стабилизационных отключений света ты найдешь по этой ссылке.

Отключения света в Полтавской области

13 февраля в Полтавской области не планируют отключать свет. Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно по ссылке.

Отключения электроэнергии в Хмельницкой области

Облэнерго Хмельницкой области создало шесть очередей среди потребителей. Актуальные графики отключения света в Хмельницкой области по ссылке.

Отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области с 13 февраля начинает действовать новый график почасового отключения электроэнергии.

Он предусматривает очередность отключения шесть через три часа или три спустя шесть часов.

Ознакомиться с новым графиком отключения света в Тернополе можно по этой ссылке.

Отключения света в Ровенской области

График отключений света в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. С расписанием отключения света в области можно ознакомиться здесь.

Отключения света в Ивано-Франковской области

Просмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Абоненты могут узнать свою очередь по лицевому счету или в чате Viber.

Отключения света в Черкасской области

В Черкасской области поставки электроэнергии распределены между тремя очередями абонентов. Узнать время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах Украины также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волынеблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.

А мы напоминаем, что на Укрпочте можно обменять лампы накаливания на энергосберегающие LED лампы. Ранее мы рассказывали, как обменять лампы на Укрпочте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!