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Світла стає більше! Кому не вимикатимуть електроенергію 13 лютого та як діють графіки у цей день

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 10:00
13 лютого не вимикатимуть світло в Києві та низці областей: як діятимуть графіки відключень
Фото: Pexels

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