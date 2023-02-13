Світла стає більше! Кому не вимикатимуть електроенергію 13 лютого та як діють графіки у цей день

На нас чекають світлі новини, адже електроенергії стане трішки більше. Завдяки роботі усіх спеціалістів-енергетиків та допомозі наших партнерів в енергосистемі України значно скоротився дефіцит потужності. Через це зменшилася кількість відключень світла у різних містах України.

У ДТЕК повідомили, що у понеділок, 13 лютого, компанія Укренерго не надавала обмежень споживання електроенергії.

Тож світло не відключатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Проте якщо буду перенавантаження мережі, можуть застосувати обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

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Крім цього, 13 лютого електроенергія також буде у Вінницькій області. У цей день енергетики проводитимуть режимні вимірювання реального споживання у регіоні.

Ми розповімо про відключення світла в Україні, а також хто буде без електроенергії 13 лютого.

Відключення світла на Київщині

Як зазначалося раніше, у Києві та Київській області 13 лютого не планують вимикати світло цілий день. Стабілізаційні графіки відключень застосовуватимуть у разі перенавантаження мережі. Ознайомитися з графіком планових відключень світла за твоєю адресою можна за посиланням.

Відключення електроенергії на Дніпропетровщині

Дізнатися актуальний графік, коли відключатимуть світло в Дніпропетровській області за твоєю адресою, можна на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Відключення світла на Харківщині

Стабілізаційні графіки відключення в Харківській області мають 12 черг серед споживачів. Графік змінюється щотижня.

Дізнатися графіки відключення світла можна за посиланням. Треба вибрати зі списку твій населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Відключення електроенергії у Львівській області

У стабілізаційних графіках від Львівобленерго споживачі розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія вдома має бути двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). Графік відключення електроенергії у Львівській області можна знайти за посиланням.

Відключення світла у Чернігівській області

У Чернігівській області споживачі електроенергії поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за посиланням.

А графік стабілізаційних відключень світла ти знайдеш за цим посиланням.

Відключення світла у Полтавській області

13 лютого у Полтавській області не планують вимикати світло. Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Відключення електроенергії у Хмельницькій області

Обленерго Хмельницької області створили шість черг серед споживачів. Актуальні графіки відключення світла у Хмельницькій області — за посиланням.

Відключення світла у Тернопільській області

У Тернопільській області з 13 лютого починає діяти новий графік погодинного відключення електроенергії.

Він передбачає черговість вимкнення шість через три години або три через шість годин.

Ознайомитися з новим графіком відключення світла у Тернопільській області можна за цим посиланням.

Вимкнення світла у Рівненській області

Графік відключень світла у місті Рівне можна подивитись за посиланням. З розкладом вимкнення світла в області можна ознайомитись тут.

Відключення світла в Івано-Франківській області

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Абоненти можуть дізнатися свою чергу за особовим рахунком або у чат-боті Viber.

Відключення світла у Черкаській області

У Черкаській області постачання електроенергії розподілено між трьома чергами абонентів. Дізнатися час відключення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області — графік відключення світла

В інших регіонах України також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.

А ми нагадуємо, що на Укрпошті можна обміняти лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Раніше ми розповідали, як обміняти лампи на Укрпошті.

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