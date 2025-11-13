График отключения света в Одессе и области: актуальные группы на 13 ноября

Россия снова массированно атаковала энергетику Украины. По всей стране продолжаются плановые и экстренные отключения света.
В связи с последними ударами врага по критической инфраструктуре Одесская область по распоряжению Укренерго переходит на стабилизационные графики отключений.
Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
Рассказываем о графике отключения света в Одесской области.
График отключения света — Одесса и Одесская область сегодня
Компания ДТЭК опубликовала обновлённый стабилизационный график почасовых отключений.
Расписание отключений электроэнергии может изменяться в течение дня в зависимости от распоряжений оператора Укренерго и общей ситуации в энергетической системе страны.
График обновляется в течение получаса после соответствующей команды от НЭК Укренерго.
Компания надеется, что клиенты отнесутся к временным отсутствиям электроэнергии с пониманием и терпением.
Узнать информацию об актуальном графике отключений электричества в Одессе и Одесской области можно также:
- на сайте Одесские электросети — здесь также проверяют отключение света по адресу;
- в чат-боте у Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Узнай три простых совета: как защитить технику от внезапных скачков напряжения.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!