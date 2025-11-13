Графік відключення світла в Одесі та області: актуальні групи на 13 листопада

Росія вкотре масовано атакувала енергетику України. По всій країні тривають планові та екстрені відключення світла.
У зв’язку з останніми ударами ворога по критичній інфраструктурі Одещина за розпорядженням Укренерго переходить на стабілізаційні графіки відключень
Розказуємо про графік відключення світла на Одещині.
Графік відключення світла — Одеса та Одеська область сьогодні
ДТЕК оприлюднив оновлений стабілізаційний графік погодинних відключень:
Розклад відключень електрики може зазнавати змін протягом дня залежно від розпоряджень оператора Укренерго та загальної ситуації в енергетичній системі країни.
Графік оновлюється протягом пів години після відповідної команди від НЕК Укренерго.
Компанія сподівається, що клієнти поставляться до тимчасової відсутності електрики з розумінням та терпінням.
Дізнатися інформацію про актуальний графік відключень електрики в Одесі та Одеській області можна також:
- на сайті Одеські електромережі — тут також перевіряють відключення світла за адресою;
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті у Telegram.
Дізнайся про три прості поради: як захистити техніку від раптових стрибків напруги.
