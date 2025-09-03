График отключения света в Днепре 3 сентября 2025: точный перечень адресов

Из-за массированной атаки дронов на Днепропетровщину в городе Днепр введены графики отключения света. Каких абонентов это коснется — в материале.
Графики отключения света в городе Днепр на 3 сентября 2025 года
Снабжение электроэнергии потребителям г. Днепр осуществляют две компании: ДТЭК — Днепровские электросети и ЦЭК — ЧАО ПЭЭМ “Центральная энергетическая компания”.
Отключение света абонентам ДТЭК 3 сентября не планируется. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Аварийная ситуация из-за вражеской атаки сложилась в ЦЭК, и она обнародовала графики отключения света с учетом очередей и конкретных адресов потребителей.
1 очередь отключения света в г. Днепр
- с 00:00 до 03:00;
- с 06:00 до 12:00;
- с 15:00 до 21:00.
2 очередь отключения света в г. Днепр
- с 00:00 до 06:00;
- с 09:00 до 15:00;
- с 18:00 до 24:00.
3 очередь отключения света в г. Днепр
- с 03:00 до 09:00;
- с 12:00 до 18:00;
- с 21:00 до 24:00.
Графики отключения света в г. Днепр по адресам
К І очереди отключения света принадлежат дома по адресам
- ул. Братьев Воробьев: 53А, 57, 57А, 59, 66;
- ул. Надежды Алексеенко: 108;
- ул. Рабочая: 71, 75, 77;
- ул. Криворожская: 2, 10;
- ул. Макарова: 2, 8, 10;
- пров. Станок строительный: 3, 6К, 6Л.
Ко ІІ очереди отключения света принадлежат дома по адресам
- ул. Братьев Воробьев: 48, 57;
- ул. Криворожская: 2-8 (парные), 20;
- ул. Макарова: 1-3, 3А, 4, 5, 7-9, 11-23 (нечетные), 23А, 25, 25Г;
- ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
- пров. Станостроительный: 4;
- пров. Лиственный: 1, 2, 2А, 3-18;
- пров. Полковника Абриньбы: 20;
- пров. Пихтовый: 4-16 (парные);
- ул. Рабочая: 89, 91, 93, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К, 166, 166А, 168, 168Б, 170, 170А,172;
- ул. Театральная: 1, 1А, 3, 3А, 6;
- ул. Рабочая: 174, 176, 176А, 178, 178Д;
- ул. Автозаводская: 1-43, 45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (парни), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 2 102Б, 104, 106, 112-136 (парни);
- ул. Арабатская: 32М, 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
- ул. Анны Немец: 2, 2А, 4, 6, 8;
- ул. Зимняя: 1-12, 12А, 13-18, 20;
- ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
- ул. Криворожская: 1, 16А, 16Б, 22, 22А, 22Б, 22В, 24-50 (парные);
- ул. Николая Погребняка: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 51Б;
- ул. Михаила Сапожникова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;
- ул. Надбалковская: 4-24 (парные), 30, 38, 40, 40А;
- ул. Алексея Тищика: 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;
- ул. Победителей: 1-4, 4А, 5-8, 8А, 9-16, 16А, 17-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (нет)
- пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парные);
- пров. Зимний: 1-6, 8;
- пров. Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 69А, 65 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109;
- пров. Изюмский второй: 33;
- пров. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
- пров. Николая Погребняка: 1, 4;
- пров. Северный: 1-12, 12А, 14, 16;
- проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
- проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 12А, 14-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-67;
- тупик Криворожский: 1, 1А, 3-11 (нечетные), 11А, 13, 15, 15А, 23-41 (нечетные), 41Д;
К ІІІ очереди отключения света принадлежат дома по адресам
- ул. Братьев Воробьев: 28, 36, 44А, 47, 49, 50, 50Г, 52, 52А, 54-56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64А;
- ул. Криворожская: 12, 12А, 14, 14А, 16, 20, 20А;
- ул. Павла Чубинского: 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 7-9, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 20А;
- ул. Рабочая: 89, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 148, 174, 176, 178, 178Д;
- ул. Театральная: 1А, 5А, 6;
- пров. Станостроительный: 4;
- ул. Кедровая: 47;
- ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;
- ул. Профессора Герасюты: 1;
- ул. Рабочая 79А.
