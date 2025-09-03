График отключения света в Днепре 3 сентября 2025: точный перечень адресов

Из-за массированной атаки дронов на Днепропетровщину в городе Днепр введены графики отключения света. Каких абонентов это коснется — в материале.

Графики отключения света в городе Днепр на 3 сентября 2025 года

Снабжение электроэнергии потребителям г. Днепр осуществляют две компании: ДТЭК — Днепровские электросети и ЦЭК — ЧАО ПЭЭМ “Центральная энергетическая компания”.

Отключение света абонентам ДТЭК 3 сентября не планируется. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Аварийная ситуация из-за вражеской атаки сложилась в ЦЭК, и она обнародовала графики отключения света с учетом очередей и конкретных адресов потребителей.

1 очередь отключения света в г. Днепр

с 00:00 до 03:00;

с 06:00 до 12:00;

с 15:00 до 21:00.

2 очередь отключения света в г. Днепр

с 00:00 до 06:00;

с 09:00 до 15:00;

с 18:00 до 24:00.

3 очередь отключения света в г. Днепр

с 03:00 до 09:00;

с 12:00 до 18:00;

с 21:00 до 24:00.

Графики отключения света в г. Днепр по адресам

К І очереди отключения света принадлежат дома по адресам

ул. Братьев Воробьев: 53А, 57, 57А, 59, 66;

ул. Надежды Алексеенко: 108;

ул. Рабочая: 71, 75, 77;

ул. Криворожская: 2, 10;

ул. Макарова: 2, 8, 10;

пров. Станок строительный: 3, 6К, 6Л.

Ко ІІ очереди отключения света принадлежат дома по адресам

ул. Братьев Воробьев: 48, 57;

ул. Криворожская: 2-8 (парные), 20;

ул. Макарова: 1-3, 3А, 4, 5, 7-9, 11-23 (нечетные), 23А, 25, 25Г;

ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;

пров. Станостроительный: 4;

пров. Лиственный: 1, 2, 2А, 3-18;

пров. Полковника Абриньбы: 20;

пров. Пихтовый: 4-16 (парные);

ул. Рабочая: 89, 91, 93, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К, 166, 166А, 168, 168Б, 170, 170А,172;

ул. Театральная: 1, 1А, 3, 3А, 6;

ул. Рабочая: 174, 176, 176А, 178, 178Д;

ул. Автозаводская: 1-43, 45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (парни), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 2 102Б, 104, 106, 112-136 (парни);

ул. Арабатская: 32М, 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Анны Немец: 2, 2А, 4, 6, 8;

ул. Зимняя: 1-12, 12А, 13-18, 20;

ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;

ул. Криворожская: 1, 16А, 16Б, 22, 22А, 22Б, 22В, 24-50 (парные);

ул. Николая Погребняка: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 51Б;

ул. Михаила Сапожникова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

ул. Надбалковская: 4-24 (парные), 30, 38, 40, 40А;

ул. Алексея Тищика: 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

ул. Победителей: 1-4, 4А, 5-8, 8А, 9-16, 16А, 17-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (нет)

пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парные);

пров. Зимний: 1-6, 8;

пров. Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 69А, 65 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109;

пров. Изюмский второй: 33;

пров. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Николая Погребняка: 1, 4;

пров. Северный: 1-12, 12А, 14, 16;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 12А, 14-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-67;

тупик Криворожский: 1, 1А, 3-11 (нечетные), 11А, 13, 15, 15А, 23-41 (нечетные), 41Д;

К ІІІ очереди отключения света принадлежат дома по адресам

ул. Братьев Воробьев: 28, 36, 44А, 47, 49, 50, 50Г, 52, 52А, 54-56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64А;

ул. Криворожская: 12, 12А, 14, 14А, 16, 20, 20А;

ул. Павла Чубинского: 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 7-9, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 20А;

ул. Рабочая: 89, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 148, 174, 176, 178, 178Д;

ул. Театральная: 1А, 5А, 6;

пров. Станостроительный: 4;

ул. Кедровая: 47;

ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;

ул. Профессора Герасюты: 1;

ул. Рабочая 79А.

Источник: Дніпро Аварійка.

