Графік відключення світла у Дніпрі 3 вересня 2025: точний перелік адрес

Через масовану атаку дронів на Дніпропетровщину у місті Дніпро впроваджено графіки відключення світла. Яких абонентів це торкнеться — у матеріалі.

Графіки відключення світла у місті Дніпро на 3 вересня 2025 року

Постачання електроенергії споживачам м. Дніпро здійснюють дві компанії: ДТЕК — Дніпровські електромережі та ЦЕК — ПрАТ ПЕЕМ “Центральна енергетична компанія”.

Відключення світла абонентам ДТЕК 3 вересня не планується. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Аварійна ситуація через ворожу атаку склалася в ЦЕК, і вона оприлюднила графіки відключення світла з урахуванням черг і конкретних адрес споживачів.

1 черга відключення світла у м. Дніпро:

з 00:00 до 03:00;

з 06:00 до 12:00;

з 15:00 до 21:00.

2 черга відключення світла у м. Дніпро

з 00:00 до 06:00;

з 09:00 до 15:00;

з 18:00 до 24:00.

3 черга відключення світла у м. Дніпро

з 03:00 до 09:00;

з 12:00 до 18:00;

з 21:00 до 24:00.

Графіки відключення світла у м. Дніпро за адресами

До І черги відключення світла належать будинки за адресами

вул. Братів Горобців: 53А, 57, 57А, 59, 66;

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 71, 75, 77;

вул. Криворізька: 2, 10;

вул. Макарова: 2, 8, 10;

пров. Верстатобудівельний: 3, 6К, 6Л.

До ІІ черги відключення світла належать будинки за адресами

вул. Братів Горобців: 48, 57;

вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;

вул. Макарова: 1-3, 3А, 4, 5, 7-9, 11-23 (непарні), 23А, 25, 25Г;

вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4;

пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;

пров. Полковника Абриньби: 20;

пров. Ялицевий: 4-16 (парні);

вул. Робоча: 89, 91, 93, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К, 166, 166А, 168, 168Б, 170, 170А,172;

вул. Театральна: 1, 1А, 3, 3А, 6;

вул. Робоча: 174, 176, 176А, 178, 178Д;

вул. Автозаводська: 1-43, 45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (парні), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (парні), 102А, 102Б, 104, 106, 112-136 (парні);

вул. Арабатська: 32М, 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Ганни Німець: 2, 2А, 4, 6, 8;

вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Криворізька: 1, 16А, 16Б, 22, 22А, 22Б, 22В, 24-50 (парні);

вул. Миколи Погрібняка: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 51Б;

вул. Михайла Сапожнікова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40А;

вул. Олексія Тищика: 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

вул. Переможців: 1-4, 4А, 5-8, 8А, 9-16, 16А, 17-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (парні);

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Миколи Погрібняка: 1, 4;

пров. Північний: 1-12, 12А, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 12А, 14-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-47, 49-67 (непарні), 67А;

тупик Криворізький: 1, 1А, 3-11 (непарні), 11А, 13, 15, 15А, 23-41 (непарні), 41Д;

До ІІІ черги відключення світла належать будинки за адресами:

вул. Братів Горобців: 28, 36, 44А, 47, 49, 50, 50Г, 52, 52А, 54-56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64А;

вул. Криворізька: 12, 12А, 14, 14А, 16, 20, 20А;

вул. Павла Чубинського: 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 7-9, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 20А;

вул. Робоча: 89, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 148, 174, 176, 178, 178Д;

вул. Театральна: 1А, 5А, 6;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

вул. Професора Герасюти: 1;

вул. Робоча 79А.

