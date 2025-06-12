Депортация из США Хаби Лейма: звезда Тик-Току стала жертвой иммиграционной політики Трампа

Самая популярная в мире звезда TikTok, Хаби Лейм, вынужден покинуть Соединенные Штаты. На короткое время его задержали сотрудники иммиграционной службы ICE, причина: обвинения в нарушении визового режима. По словам властей, он превысил разрешенный срок пребывания в стране. На фоне все более широкой кампании Дональда Трампа против незаконных мигрантов, вызывающей широкое недовольство оппонентов президента, этот случай еще больше подогревает ситуацию. О деталях депортации и кто такой Хаби Лейм – в материале. Депортация звезды Тик-Тока Хабби Лейма Полное имя Хабби — Серинге Хабане Ламе, он имеет сенегальское происхождение и итальянское гражданство и насчитывает более 162 миллионов подписчиков на TikTok.Свой канал он открыл во время пандемии, когда потерял работу и много времени, как и другие, проводил в Сети. Его фишка — молчаливые комические миниатюры о людях, делающих простые вещи – сложными. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabane Lame (@khaby00) В прошлую пятницу Хаби задержали в аэропорту Лас-Вегаса, но вскоре отпустили. После этого он добровольно покинул страну, поэтому официального решения о депортации не выносили. Если бы документ о депортации составили, как того требует закон, путь в США был бы закрыт для Хаби Лейма сроком до десяти лет. Случай с Хаби считают одним из самых заметных примеров жесткой миграционной политики Дональда Трампа, уже вызвавшей волну возмущения по всей стране. В последние дни усилились облавы на иммигрантов. У власти есть вопросы даже к тем, кто находится в США на законных основаниях, например, с действующими визами или грин-картами. Эти действия уже вызвали протесты, самый большой — в Лос-Анджелесе. Читать по теме Протесты в Лос-Анджелесе: рейды полиции, беспорядки и ответы Трампа Лос-Анджелес охвачен хаосом из-за иммиграционных рейдов, что привело к столкновениям, арестам и нестандартным решениям со стороны президента. Депортация Хаби Лейма — кто сообщил власти о звезде О Хаби Лейме власти сообщил 18-летний Бо Лаудон — молодой поклонник Трампа. Парень заявил в социальных сетях, что именно он узнал о визовых нарушениях Хаби и помог организовать его депортацию. Потому что якобы сотрудничал с иммиграционной службой и Министерством внутренней безопасности. Лаудон написал в соцсетях: Я узнал, что он нелегал, и лично принял меры, чтобы его депортировали. Заметим, что, по официальной информации, граждане Италии, как правило, могут въезжать в США без визы на срок до девяноста дней по специальной программе. Однако Хаби, по утверждению ICE, все же нарушил эти правила, хотя прибыл в страну 30 апреля. Источник: Theguardian. Главное фото: Threads. Узнай, угрожает ли Дональду Трампу импичмент, какого мнения об этом один из конгрессменов США и действительно ли президент является угрозой демократии в стране. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дональд Трамп, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter