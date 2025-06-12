Депортация из США Хаби Лейма: звезда Тик-Току стала жертвой иммиграционной політики Трампа

Самая популярная в мире звезда TikTok, Хаби Лейм, вынужден покинуть Соединенные Штаты. На короткое время его задержали сотрудники иммиграционной службы ICE, причина: обвинения в нарушении визового режима. По словам властей, он превысил разрешенный срок пребывания в стране.

На фоне все более широкой кампании Дональда Трампа против незаконных мигрантов, вызывающей широкое недовольство оппонентов президента, этот случай еще больше подогревает ситуацию. О деталях депортации и кто такой Хаби Лейм – в материале.

Депортация звезды Тик-Тока Хабби Лейма

Полное имя Хабби — Серинге Хабане Ламе, он имеет сенегальское происхождение и итальянское гражданство и насчитывает более 162 миллионов подписчиков на TikTok.

Свой канал он открыл во время пандемии, когда потерял работу и много времени, как и другие, проводил в Сети. Его фишка — молчаливые комические миниатюры о людях, делающих простые вещи – сложными.

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Публикация от Khabane Lame (@khaby00)

В прошлую пятницу Хаби задержали в аэропорту Лас-Вегаса, но вскоре отпустили. После этого он добровольно покинул страну, поэтому официального решения о депортации не выносили.

Если бы документ о депортации составили, как того требует закон, путь в США был бы закрыт для Хаби Лейма сроком до десяти лет.

Случай с Хаби считают одним из самых заметных примеров жесткой миграционной политики Дональда Трампа, уже вызвавшей волну возмущения по всей стране.

В последние дни усилились облавы на иммигрантов. У власти есть вопросы даже к тем, кто находится в США на законных основаниях, например, с действующими визами или грин-картами. Эти действия уже вызвали протесты, самый большой — в Лос-Анджелесе.

Депортация Хаби Лейма — кто сообщил власти о звезде

О Хаби Лейме власти сообщил 18-летний Бо Лаудон — молодой поклонник Трампа. Парень заявил в социальных сетях, что именно он узнал о визовых нарушениях Хаби и помог организовать его депортацию.

Потому что якобы сотрудничал с иммиграционной службой и Министерством внутренней безопасности. Лаудон написал в соцсетях: Я узнал, что он нелегал, и лично принял меры, чтобы его депортировали.

Заметим, что, по официальной информации, граждане Италии, как правило, могут въезжать в США без визы на срок до девяноста дней по специальной программе.

Однако Хаби, по утверждению ICE, все же нарушил эти правила, хотя прибыл в страну 30 апреля.

Источник: Theguardian.

Главное фото: Threads.

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