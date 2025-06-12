Депортація з США Хабі Лейма: зірка Тік-Току стала жертвою імміграційної політики Трампа

Найпопулярніша у світі зірка TikTok, Хабі Лейм, змушений залишити Сполучені Штати. На короткий час його затримали співробітники імміграційної служби ICE, причина: звинувачення у порушенні візового режиму. За словами влади, він перевищив дозволений термін перебування у країні.

На тлі все ширшої кампанії Дональда Трампа проти незаконних мігрантів, яка викликає широке невдоволення опонентів президента, цей випадок ще більше підігріває ситуацію. Про деталі депортації і хто такий Хабі Лейм — у матеріалі.

Депортація зірки Тік-Току Хабі Лейма

Повне ім’я Хабі — Серінге Хабане Ламе, він має сенегальське походження та італійське громадянство і нараховує понад 162 мільйони підписників на TikTok.

Свій канал він відкрив під час пандемії, коли втратив роботу і багато часу, як і інші, проводив у Мережі. Його фішка — мовчазні комічні мініатюри про людей, які роблять прості речі — складними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabane Lame (@khaby00)

Минулої п’ятниці Хабі затримали в аеропорту Лас-Вегаса, але незабаром відпустили. Після цього він добровільно залишив країну, тому офіційного рішення щодо депортації не виносили.

Якби документ про депортацію склали, як того вимагає закон, шлях до США був би закритий для Хабі Лейма на термін до десяти років.

Випадок з Хабі вважають одним із найпомітніших прикладів жорсткої міграційної політики Дональда Трампа, яка вже викликала хвилю обурення по всій країні.

В останні дні посилилися облави на іммігрантів. Влада має питання навіть до тих, хто перебуває в США на законних підставах, наприклад, з візами чи грін-картами, що діють. Ці дії вже викликали протести, найбільший — у Лос-Анджелесі.

Депортація Хабі Лейма — хто повідомив владу про зірку

Про Хабі Лейма владу повідомив 18-річний Бо Лаудон — молодий прихильник Трампа. Хлопець заявив у соціальних мережах, що саме він дізнався про візові порушення Хабі та допоміг організувати його депортацію.

Бо ніби то співпрацював з імміграційною службою та Міністерством внутрішньої безпеки. Лаудон написав у соцмережах: Я дізнався, що він нелегал, і особисто вжив заходів, щоби його депортували.

Зауважимо, що за офіційною інформацією, громадяни Італії, як правило, можуть в’їжджати до США без візи терміном до дев’яноста днів за спеціальною програмою.

Проте Хабі, за твердженням ICE, все ж таки порушив ці правила, хоча прибув до країни 30 квітня.

Джерело: Theguardian.

Головне фото: Threads.

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