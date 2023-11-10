Еще 16 медиасервисов запретили в Украине: какие именно и почему

В Украине действовали медиасервисы государства-агрессора, но их деятельность запретил Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Эти сервисы использовали доменное имя из РФ, имели русский язык интерфейса, базировались на национальном законодательстве государства-агрессора.

Кроме этого, рекламная информация была направлена на аудиторию РФ, был доступ к иностранным линейным медиа, распространение которых запрещается на территории Украины. А также был доступ к программам, один из участников которых был внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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Какие медиасервисы запретили в Украине

Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16 сервисами. В список вошли:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Кинокрад;

Киноточка;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Национальный совет проинформирует определенные законом институции для принятия ими мер реагирования в соответствии с компетенцией:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;

платформы цифровой дистрибьюции мобильных приложений;

производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, поставляемых в Украину;

Национальный банк, международные платежные системы.

Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено 22 медиасервиса.

Еще летом прошлого года в Украине запретили российскую музыку в общественных местах. Ранее мы рассказывали, что известно о законе о запрете российской музыки.

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