Еще 16 медиасервисов запретили в Украине: какие именно и почему

В Украине действовали медиасервисы государства-агрессора, но их деятельность запретил Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
Эти сервисы использовали доменное имя из РФ, имели русский язык интерфейса, базировались на национальном законодательстве государства-агрессора.
Кроме этого, рекламная информация была направлена на аудиторию РФ, был доступ к иностранным линейным медиа, распространение которых запрещается на территории Украины. А также был доступ к программам, один из участников которых был внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16 сервисами. В список вошли:
Национальный совет проинформирует определенные законом институции для принятия ими мер реагирования в соответствии с компетенцией:
Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено 22 медиасервиса.
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