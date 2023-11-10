Ще 16 медіасервісів заборонили в Україні: які саме та чому

В Україні діяли медіасервіси держави-агресора, але їхню діяльність заборонила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

Ці сервіси використовували доменне ім’я з РФ, мали російську мову інтерфейсу, базувалися на національному законодавстві держави-агресора.

Крім цього, рекламна інформація була спрямована та аудиторію РФ, був доступ до іноземних лінійних медіа, поширення яких забороняється на території України. А також був доступ до програм, один з учасників яких був внесений До Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

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Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила Перелік аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами. До списку увійшли:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Національна рада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними заходів реагування відповідно до компетенції:

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків;

виробників телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну;

Національний банк України, міжнародні платіжні системи.

Загалом, до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Ще влітку минулого року в Україні заборонили російську музику у громадських місцях. Раніше ми розповідали, що відомо про закон про заборону російської музики.

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