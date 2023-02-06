Война диктует кадровую политику: изменения в руководстве Минобороны, МВД, СБУ и как отреагировал Резников

Уже несколько недель в Украине происходят кадровые перемены в разных ведомствах. Несколько политиков уже ушли в отставку или сменили свои должности. Также СБУ проводит обыски у ряда лиц. Вчера вечером глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил о новых изменениях в правительстве.
Он подчеркнул, что война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. По его словам, это происходит сейчас и будет происходить в будущем.
Давид Арахамия сказал, что министр обороны Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. По мнению Арахамии, это абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость поднять Министерство, которое должно делать больше.
Другие изменения:
— Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое, — сообщил он.
Алексей Резников о кадровых изменениях в эксклюзивном комментарии для сайта Факты ICTV рассказал о новом назначении. По его словам, для него это новость.
— Со мной разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, Верховным Главнокомандующим.
Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент согласно Конституции Украины.
Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент согласно Конституции Украины.
Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует — это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД, — отмечает Резников.
Он сообщает, если бы это предложение поступило, то отказался бы.
— У меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому, думаю, что это ошибка, — сказал он.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский лишил гражданства политиков времен Януковича.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!