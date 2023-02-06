Война диктует кадровую политику: изменения в руководстве Минобороны, МВД, СБУ и как отреагировал Резников

Уже несколько недель в Украине происходят кадровые перемены в разных ведомствах. Несколько политиков уже ушли в отставку или сменили свои должности. Также СБУ проводит обыски у ряда лиц. Вчера вечером глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил о новых изменениях в правительстве.

Он подчеркнул, что война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. По его словам, это происходит сейчас и будет происходить в будущем.

Новые кадровые изменения

Давид Арахамия сказал, что министр обороны Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. По мнению Арахамии, это абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость поднять Министерство, которое должно делать больше.

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Другие изменения:

генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны;

МВД — Игорь Клименко;

СБУ — Василий Малюк.

— Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое, — сообщил он.

Алексей Резников об отставке

Алексей Резников о кадровых изменениях в эксклюзивном комментарии для сайта Факты ICTV рассказал о новом назначении. По его словам, для него это новость.

— Со мной разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, Верховным Главнокомандующим.

Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент согласно Конституции Украины.

Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует — это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД, — отмечает Резников.

Он сообщает, если бы это предложение поступило, то отказался бы.

— У меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому, думаю, что это ошибка, — сказал он.

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