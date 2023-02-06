Війна диктує кадрову політику: зміни у керівництві Міноборони, МВС, СБУ та як відреагував Резніков

Уже кілька тижнів відбуваються кадрові зміни в різних установах України. Кілька політиків вже пішли у відставку або змінили свої посади. Також СБУ проводить обшуки у низки осіб. Учора ввечері голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив про нові зміни в уряді.
Він підкреслив, що війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. За його словами, це відбувається зараз і відбуватиметься у майбутньому.
Давид Арахамія сказав, що міністр оборони Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. На думку Арахамії, це абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну й необхідність “підняти” Міністерство, яке повинно робити більше.
Інші зміни:
— Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє, — повідомив він.
Олексій Резніков про кадрові зміни в ексклюзивному коментарі для сайту Факти ICTV прокоментував розмови про нове призначення. За його словами, для нього це новина.
— Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, Верховним Головнокомандувачем.
Ще раз повторюю, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може ухвалювати тільки президент, відповідно до Конституції України.
Ще раз повторюю, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може ухвалювати тільки президент, відповідно до Конституції України.
Призначення на нову посаду в будь-які Міністерства, звісно, обговорюються за законом. Про Мінстратегпром я чую вперше. Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує — це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС, — наголошує Резніков.
Він повідомляє, якби ця пропозиція надійшла, то відмовився б.
— Я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому, думаю, що це помилка, — сказав він.
Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський позбавив громадянства політиків часів Януковича.
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