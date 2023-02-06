Війна диктує кадрову політику: зміни у керівництві Міноборони, МВС, СБУ та як відреагував Резніков

Уже кілька тижнів відбуваються кадрові зміни в різних установах України. Кілька політиків вже пішли у відставку або змінили свої посади. Також СБУ проводить обшуки у низки осіб. Учора ввечері голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив про нові зміни в уряді.

Він підкреслив, що війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. За його словами, це відбувається зараз і відбуватиметься у майбутньому.

Нові кадрові зміни

Давид Арахамія сказав, що міністр оборони Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. На думку Арахамії, це абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну й необхідність “підняти” Міністерство, яке повинно робити більше.

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генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони;

МВС — Ігор Клименко;

СБУ — Василь Малюк.

— Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє, — повідомив він.

Олексій Резніков про відставку

Олексій Резніков про кадрові зміни в ексклюзивному коментарі для сайту Факти ICTV прокоментував розмови про нове призначення. За його словами, для нього це новина.

— Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, Верховним Головнокомандувачем.

Ще раз повторюю, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може ухвалювати тільки президент, відповідно до Конституції України.

Призначення на нову посаду в будь-які Міністерства, звісно, обговорюються за законом. Про Мінстратегпром я чую вперше. Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує — це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС, — наголошує Резніков.

Він повідомляє, якби ця пропозиція надійшла, то відмовився б.

— Я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому, думаю, що це помилка, — сказав він.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський позбавив громадянства політиків часів Януковича.

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