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Обязательный техосмотр, электронные номера и растаможка онлайн: перечень изменений для водителей 2023, о которых необходимо знать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 января 2023, 14:45
Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші
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