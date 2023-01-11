Обязательный техосмотр, электронные номера и растаможка онлайн: перечень изменений для водителей 2023, о которых необходимо знать

Повышение цен на услуги, растаможка онлайн, обязательный техосмотр и многое другое. Новый год изменит законодательство Украины для водителей в европейскую сторону. Читай в нашем материале, какие изменения для водителей уже начали действовать с 1 января 2023 и чего ждать еще.

Изменения для водителей 2023 в Украине: обязательный техосмотр, растаможка онлайн и другие

В этом году изменения для водителей в Украине существенные, поэтому о каждом из них необходимо знать. Их собрало издание NV. Например, в 2023-м станет доступным онлайн-растаможивание через портал Дія. Соответствующие законопроекты №7468 и №7468-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

В них предлагают уменьшить суммы за растаможивание. Комитет ВР одобрил растаможивание по электронной таможенной декларации, но готовит изменения в законодательство.

Справку по форме 083/о для оформления водительского удостоверения скоро можно будет получить онлайн. Кабмин опубликовал план, по которому предполагается выдача электронных номеров для колесных транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, а также электронного свидетельства о регистрации автомобиля.

Сейчас также смотрят

Не обойдется без повышения цен на услуги. Например, регистрация и водительские права станут дороже. Получение водительского удостоверения — в 30 раз, а регистрация транспортного средства в четыре раза. Об этом свидетельствует законопроект №8193, который может быть привязан к прожиточному минимуму.

Обязательный техосмотр 2023

Среди нововведений в этом году может быть и обязательный техосмотр, ведь это одно из условий для вступления Украины в Евросоюз. Независимо от регистрации проходить техосмотр должны:

транспортные средства после перерегистрации на нового владельца в течение десяти дней;

машины после ДТП с повреждениями элементов, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза), или с сильной деформацией кузова;

транспортные средства, в которых обнаружены значительные неполадки во время управления.

Законопроект предусматривает создание категорий, которым необязательно проходить ТО: скорость передвижения которых не больше 25 км/ч, которые используются на дорогах общего пользования, имеют двигатель объемом менее 125 куб. см или электромотор мощностью до 4 кВт.

Лишение водительского за превышение скорости может вступить в силу в 2023-м. Ведь законопроект был принят в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности и Комитете по вопросам бюджета. Он рекомендован на повестку дня голосования в Верховной Раде.

По этому законопроекту предлагают изымать водительские права у тех, кто превышает скорость в населенных пунктах более чем на 50 км/ч, на срок от трех до шести месяцев, а на более чем на 70 км/ч — от шести месяцев до одного года.

На новой сессии планируется рассмотреть законопроект о реформе страхования авто. Его планируют сделать по стандартам ЕС. Согласно реформе увеличиваются страховые выплаты и меняется порядок расчета, а также внедряется свободное ценообразование на полисы ОСАГО.

Получение водительского удостоверения в Украине 2023

Новые экзамены для получения водительского также будут введены в этом году. Об этом свидетельствует план МВД. В процедуру будут введены новые технологии с камерами контроля и фиксацией экзамена. Автошколам предоставят транспорт разных категорий, а результаты будут сразу идти в Единый реестр.

Получение водительского в этом году будет происходить таким образом:

Прохождение теоретической подготовки в автошколе. Сдача экзамена по теории в сервисном центре МВД. Практическая подготовка в автошколе. Внутренний практический экзамен в автошколе. Сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.

Важным условием является то, что без успешной сдачи теории будущего водителя не могут допустить к практической части экзаменов.

Ранее мы рассказывали, что означают сигналы регулировщика — вспомни правила.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!