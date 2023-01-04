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Обов’язковий техогляд, електронні номери та розмитнення онлайн: перелік змін для водіїв 2023, про які необхідно знати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Січня 2023, 11:30
Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші
Фото: Pexels

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Обов’язковий техогляд, електронні номери та розмитнення онлайн: перелік змін для водіїв 2023, про які необхідно знати
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