Обов’язковий техогляд, електронні номери та розмитнення онлайн: перелік змін для водіїв 2023, про які необхідно знати

Підвищення цін на послуги, розмитнення онлайн, обов’язковий техогляд і багато іншого. Новий рік змінить законодавство України для водіїв у європейський бік. Читай у нашому матеріалі, які зміни для водіїв уже почали діяти з 1 січня 2023 року і чого очікувати ще.

Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов’язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші

Цьогоріч зміни для водіїв в Україні є суттєвими, тому про кожну з них необхідно знати. Їх зібрало видання NV. Наприклад у 2023-му стане доступним онлайн-розмитнення через портал Дія. Відповідні законопроекти №7468 і №7468-1 перебувають на розгляді у Верховній Раді.

За ними пропонують зменшити суми за розмитнення. Комітет ВР схвалив розмитнення за електронною митною декларацією, але готує зміни в законодавство.

Довідку за формою 083/о для оформлення водійського незабаром можна буде отримати онлайн. Кабмін опублікував план, за яким передбачається видача електронних номерів для колісних транспортних засобів, зокрема легкових авто, а також електронного свідоцтва про реєстрацію автівки.

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Не обійдеться і без підвищення цін на послуги. Наприклад, реєстрація та водійські права стануть дорожчими. Отримання посвідчення водія — в 30 разів, а реєстрація транспортного засобу — учетверо. Про це свідчить законопроект №8193, який можуть прив’язати до прожиткового мінімуму.

Обов’язковий техогляд 2023

Серед нововведень цьогоріч може бути і обов’язковий техогляд, адже це є однією з умов для вступу України в Євросоюз. Незалежно від реєстрації проходити техогляд мають:

транспортні засоби, після перереєстрації на нового власника протягом десяти днів;

машини після ДТП з пошкодженнями елементів, від яких залежить безпека пересування (підвіска, кермовий механізм, гальма), або з сильною деформацією кузова;

транспортні засоби, в яких були виявлені значні неполадки під час керування.

Законопроект передбачає створення категорій, яким необов’язково проходити ТО: швидкість пересування яких не більша за 25 км/год, які використовуються на дорогах загального користування, мають двигун об’ємом менше ніж 125 куб. см або електромотор потужністю до 4 кВт.

Позбавлення водійського за перевищення швидкості може стати чинним у 2023-му. Адже законопроект ухвалили в Комітеті з питань правоохоронної діяльності і Комітеті з питань бюджету. Він рекомендований до порядку денного для голосування у Верховній Раді.

За цим законопроектом пропонують вилучати водійське посвідчення в тих, хто перевищує швидкість у населених пунктах більш ніж на 50 км/год на строк від трьох до шести місяців, а на більш ніж на 70 км/год — від шести місяців до одного року.

На новій сесії планують розглянути законопроект про реформу страхування авто. Його планують зробити за стандартами ЄС. За ним збільшуються страхові виплати та змінюється порядок розрахунку, а ще впроваджується вільне ціноутворення на поліси ОСЦПВ.

Нові іспити для отримання водійського також запровадять цього року. Про це свідчить план МВС. У процедуру введуть новітні технології з камерами контролю та фіксацією іспиту. Автошколам нададуть транспорт різних категорій, а результати одразу йтимуть в Єдиний реєстр.

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