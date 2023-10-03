Деньги будут списываться после каждой второй поездки! В Киеве ввели изменения в оплате за проезд: что нового

С 4 октября в Киеве вводятся новые правила оплаты проезда в общественном транспорте, которые упростят жителям и гостям города процесс оплаты за поездки. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КП Главный информационно-вычислительный центр.

По предоставленной информации, изменения будут касаться оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт, Apple Pay, Google Pay или цифровой транспортной карты, при условии, что на ней не было купленных поездок и средства были списаны именно с банковской карты.

Изменения в оплате за проезд в Киеве: что нового

Теперь средства будут взиматься не за каждую отдельную поездку, а за две поездки совершенные в пределах одного дня.

После первой поездки средства не будут списываться мгновенно. Однако списание средств после второй поездки будет происходить за две валидации одновременно.

Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание средств за первую поездку будет проводиться после 21:00.

Эта система уже была успешно протестирована на маршрутах скоростного трамвая и теперь будет использоваться во всем общественном транспорте Киева.

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Что остается без изменений

Процесс оплаты QR-билетами или через транспортные карты остается неизменным. После валидации QR-билета или транспортной карты информация об оплате появится в приложении в течение нескольких минут.

Также в КГГА напомнили, что подтверждение оплаты в банковских приложениях или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета. Правильность оплаты можно проверить только на валидаторе или устройстве контроля.

Одной банковской картой можно заплатить только за одну поездку. Если ты путешествуешь с компанией — рекомендуется пользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Главное фото: Киевпастранс

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