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Гроші списуватимуться після кожної другої поїздки! У Києві запровадили зміни в оплаті за проїзд: що нового

Діана Просяник, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 14:00
зміни в оплаті за проїзд у Києві

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