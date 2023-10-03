Гроші списуватимуться після кожної другої поїздки! У Києві запровадили зміни в оплаті за проїзд: що нового

З 4 жовтня у Києві вводяться нові правила оплати проїзду в громадському транспорті, які спростять жителям та гостям міста процес оплати за подорожі. Про це повідомили у КМДА із посиланням на КП Головний інформаційно-обчислювальний центр.
За наданою інформацією, зміни стосуватимуться оплати проїзду у громадському транспорті за допомогою банківських карток, Apple Pay, Google Pay або цифрової транспортної карти за умови, що на ній не було куплених поїздок і кошти були списані саме з банківської картки.
Ця система вже була успішно протестована на маршрутах швидкісного трамвая і тепер буде використовуватися у всьому громадському транспорті Києва.
Процес оплати QR-квитками або через транспортні карти залишається незмінним. Після валідації QR-квитка або транспортної карти інформація про оплату з’явиться у застосунку протягом кількох хвилин.
Також у КМДА нагадали, що підтвердження оплати в банківських додатках чи застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка. Правильність оплати можна перевірити лише на валідаторі або пристрої контролю.
Однією банківською карткою можна заплатити лише за одну поїздку. Якщо ти подорожуєш з компанією — рекомендується користуватися пластиковою транспортною картою або QR-квитками.
Головне фото: Київпастранс
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