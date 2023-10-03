Гроші списуватимуться після кожної другої поїздки! У Києві запровадили зміни в оплаті за проїзд: що нового

З 4 жовтня у Києві вводяться нові правила оплати проїзду в громадському транспорті, які спростять жителям та гостям міста процес оплати за подорожі. Про це повідомили у КМДА із посиланням на КП Головний інформаційно-обчислювальний центр.

За наданою інформацією, зміни стосуватимуться оплати проїзду у громадському транспорті за допомогою банківських карток, Apple Pay, Google Pay або цифрової транспортної карти за умови, що на ній не було куплених поїздок і кошти були списані саме з банківської картки.

Зміни в оплаті за проїзд в Києві: що нового

Тепер кошти будуть стягуватись не за кожну окрему поїздку, а за дві поїздки, здійснені в межах одного дня.

Після першої поїздки кошти не будуть списуватись миттєво. Проте списання коштів після другої поїздки відбуватиметься за дві валідації одночасно.

Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання коштів за першу поїздку проводитиметься після 21:00.

Ця система вже була успішно протестована на маршрутах швидкісного трамвая і тепер буде використовуватися у всьому громадському транспорті Києва.

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Що залишається без змін

Процес оплати QR-квитками або через транспортні карти залишається незмінним. Після валідації QR-квитка або транспортної карти інформація про оплату з’явиться у застосунку протягом кількох хвилин.

Також у КМДА нагадали, що підтвердження оплати в банківських додатках чи застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка. Правильність оплати можна перевірити лише на валідаторі або пристрої контролю.

Однією банківською карткою можна заплатити лише за одну поїздку. Якщо ти подорожуєш з компанією — рекомендується користуватися пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

Головне фото: Київпастранс

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