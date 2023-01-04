Новости

Без блэкаутов в новый год? Как будут выключать свет в Киеве и будет ли интернет в это время

Елена Яковлева, редактор сайта 04 января 2023, 10:00
Як вимикатимуть світло в Києві після Нового року
Фото: Pexels

Больше новостей
Как война повлияла на образование
Темень необразованности или совершенно новая система обучения: как война повлияла на образование в Украине
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Чтобы наслаждаться ароматным чаем: как очистить чайник от накипи — лайфхаки
Історія військового Ярослава, який керував танком на осліп
“Командир, глазам конец, я ничего не вижу!” История военного, который вслепую управлял танком и спас собратьев
Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші
Обязательный техосмотр, электронные номера и растаможка онлайн: перечень изменений для водителей 2023, о которых необходимо знать
Смотреть больше

Материалы по теме

феєрверки
Без музыки и фейерверков: как отмечают зимние праздники на Софиевской площади
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня
40 беспилотников на столицу: ночная атака на Киев 2 января
Ялинка
Не выкидывай в мусорку: пункты утилизации новогодних елок в Киеве
З 1 січня в Україні розпочнеться обмін старих лампочок на LED-лампи: як це працюватиме
Крепко стоим на энергетическом фронте! Как и когда можно бесплатно получить LED-лампы в Украине

Видео
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения
0:11:27
Грабский
Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян
Спутник
Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию
0:02:58
Обстрел Николаева
Новогодние “подарки” Николаеву от россиян: как приходит в себя город после вражеских обстрелов
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Целыми днями играет в шашки, чтобы собрать донаты на ВСУ: история юноши, занимающегося волонтерством
0:02:47
Спальники для военных
Спальники с подогревом от павербанка: новая разработка для военных
Карта бойевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:13
ДТП
Погибли 206 пешеходов: в Украине участились ДТП из-за отсутствия света
0:03:31
Операція, щоб позбутися фантомних болів: робота медиків у Дніпрі
Избавиться от фантомных болей! Как днепровские медики провели уникальную операцию и готовы делиться опытом
Больше видео
Військовий облік в Україні: нові зміни та який існує
Читать дальше
Новый порядок военного учета в Украине: что нужно знать
Які існують типи темпераменту та як вони поводяться під час війни
Читать дальше
Всего четыре, а поведение сильно отличается. Разбираем типы темперамента на примере Пиратов Карибского моря

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь