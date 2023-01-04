Без блэкаутов в новый год? Как будут выключать свет в Киеве и будет ли интернет в это время

На Новый год россияне снова попытались оставить украинцев без света и связи, однако это им не удалось. Несмотря на то, что энергосистема имеет новые повреждения, ситуация стабильна благодаря работе ВСУ и энергетиков.

Об этом заявил главный исполнительный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

Читай, как теперь будут выключать электричество в столице и будет ли работать интернет без света.

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Отключение света в Киеве

Киев вернулся к стабилизационным графикам. Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений, — пишет Коваленко в Facebook.

Однако теперь все возвращаются на работу. А значит, энергетики постоянно следят за потребляемой мощностью, чтобы не навредить системе.

Киев обеспечен значительными объемами электроэнергии, что позволяет придерживаться стабилизационных графиков и не превышать ограничений. Иными словами, в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть.

Коваленко сообщает, что пока других отключений вводить не планируют, однако это зависит от того, будут ли новые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

— Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой. Для того чтобы аварий случалось меньше, после включения света не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования, — предупреждает исполнительный директор YASNO.

Актуальные графики отключения света в Киеве

Чтобы узнать, когда именно в твоем доме будут выключать свет, зайди на сайт YASNO, укажи название своей улицы и номер дома. Так ты узнаешь, в какие часы ждать применения стабилизационных отключений.

Учти, что интервалы графика в отдельных случаях могут быть незначительно сдвинуты (+/- 40 минут).

Графики отключений 1 группа

Графики отключений 2 группа

Графики отключений 3 группа

Будет ли работать интернет без света

Минцифры сообщило, что совместно с канадской технологической организацией eQualitie передало провайдерам 172 батареи SBL.

Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям — быть на связи с родными и знать последние новости, — говорят в министерстве.

Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины, однако больше всего — из Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Поскольку именно там сейчас существенные трудности с интернетом из-за обесточивания.

Минцифры обещает, что благодаря батареям SBL тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10–12 часов после отключения света.

А если все-таки сеть исчезла, то читай, как подключить интернет без света.

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