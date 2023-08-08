Быстро и удобно! Как заказать индивидуальные номерные знаки на авто онлайн

Водители в Украине могут выбрать индивидуальные номерные знаки для своего автомобиля. Теперь эта услуга заработала онлайн, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он объясняет, что заказать услугу можно по типу транспортного средства.

Также есть одно важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

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Заказать номера на авто через Электронный кабинет водителя

Игорь Клименко рассказал, что заказать номерные знаки на авто можно через Электронный кабинет водителя. Для этого нужно авторизоваться с помощью Дія.Підпис или Bank.Id.

Бронирование действует в течение десяти календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

Реформирование государственных сервисов даже во время войны возможно. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем, — подчеркнул Клименко.

Как заказать индивидуальные номерные знаки на авто онлайн

Если ты не хочешь идти в сервисный центр МВД, чтобы заказать номерные знаки, или не имеешь возможности, можно сделать это с помощью Электронного кабинета водителя, нужно:

пройти авторизацию;

оформить заявки на изготовление, содержащее проверку доступности надписи на макете индивидуальных номерных знаков;

осуществить оплату за предоставление административной услуги и в случае необходимости логистических услуг;

получить комплект индивидуальных номерных знаков в Киеве (управление стандартизации Главного сервисного центра МВД по адресу: ул. Туполева, 19) или с доставкой от ГП ИНФОТЕХ на отделение Новой Почты;

перерегистрировать транспортное средство и закрепить индивидуальный номерной знак за транспортным средством в удобном сервисном центре МВД.

Если желаемый номерной знак уже выбран другим владельцем или не соответствует требованиям Порядка заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальному заказу их владельцев, на электронную почту придет онлайн-ответ о невозможности оформления.

Срок изготовления индивидуального номерного знака на авто: до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).

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