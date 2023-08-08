Швидко та зручно! Як замовити індивідуальні номерні знаки на авто онлайн

Водії в Україні можуть вибрати індивідуальні номерні знаки для свого авто. Тепер ця послуга запрацювала онлайн, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він пояснює, що замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

Також є одна важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити й отримати один номерний знак.

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Замовити номери на авто через Електронний кабінет водія

Ігор Клименко розповів, що замовити номерні знаки на авто можна через Електронний кабінет водія. Для цього треба авторизуватися за допомогою Дія.Підпис або Bank.Id.

Бронювання діє протягом десяти календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Реформування державних сервісів навіть під час війни — можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому, — наголосив Клименко.

Як замовити індивідуальні номерні знаки на авто онлайн

Якщо ти не хочеш йти до сервісного центру МВС, щоб замовити номерні знаки, або не маєш можливості, можна зробити це за допомогою Електронного кабінету водія, треба:

пройти авторизацію;

оформити заявки на виготовлення, що містить перевірку доступності напису на макеті індивідуальних номерних знаків;

здійснити оплату за надання адміністративної послуги та у разі потреби логістичних послуг;

отримати комплект індивідуальних номерних знаків у Києві (управління стандартизації Головного сервісного центру МВС за адресою: вул. Туполєва, 19) або з доставленням від ДП ІНФОТЕХ на відділення Нової Пошти;

перереєструвати транспортний засіб і закріпити індивідуальний номерний знак за транспортним засобом в будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

Якщо бажаний номерний знак вже обраний іншим власником або не відповідає вимогам Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, на електронну пошту надійде онлайн-відповідь про неможливість оформлення.

Термін виготовлення індивідуального номерного знака на авто: до одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).

Коли ти стаєш власником(-цею) автомобіля, треба оформити на нього страховку. Раніше ми розповідали, як оформити страховку на авто та що для цього потрібно.

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