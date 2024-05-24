Китай нападет на Тайвань? Военные учения КНР возле острова: что происходит в китайско-тайваньских отношениях

Мир во всем мире оказался под угрозой после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Недемократические правительства не сводят глаз с ситуации в Украине и реакции Запада на нарушение мирных принципов: нечеткая позиция и нерешительные шаги придают уверенности таким диктаторам как Путин.
Тайвань перевел свои войска в повышенную боевую готовность через военные учения Китая вокруг так называемого азиатского тигра.
Что известно о военных учениях Китая вблизи Тайваня и какая реакция последнего, рассказываем в материале далее.
20 мая 2024 года в должность президента Тайваня вступил Лай Циндэ. Политик во время инаугурации выразил надежду на то, что Китай согласится урегулировать непростые отношения с Тайванем мирным путем.
В четверг утром, 23 мая 2024 года, китайские истребители с боевыми ракетами были направлены на Тайвань без какого-либо предварительного предупреждения, и Пекин нанес имитационные удары по целевым районам вокруг острова.
Тайвань поднял реактивные самолеты и привел в боевую готовность ракетные, морские и сухопутные подразделения через военные учения Китая, — сообщают в издании Associated Press News.
Известно, что Китай объявил о двухдневных крупных военных учениях, имитирующих вторжение на Тайвань. Этот шаг предположительно обусловлен избранием нового президента Тайваня, которого в КНР считают сепаратистом.
Учения проводятся в Тайванском проливе — узком водоеме, что отделяет остров от материкового Китая, а также на севере, юге и востоке Тайваня.
Учения проводятся в Тайванском проливе — узком водоеме, что отделяет остров от материкового Китая, а также на севере, юге и востоке Тайваня.
Учения стали самыми масштабными со времен визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году, они охватывают районы островов Тайваня вблизи материкового Китая.
— Военные учения Китая подчеркивают его гегемонистское мышление, подорвали региональный мир и стабильность. Вооруженные силы Тайваня готовы встать на защиту нашей страны. Мы не ищем конфликтов, но и не будем избегать их, — говорится в заявлении министерства обороны Тайваня.
У нас есть возможность и уверенность, чтобы обеспечить нашу безопасность и защитить наш суверенитет.
У нас есть возможность и уверенность, чтобы обеспечить нашу безопасность и защитить наш суверенитет.
В то же время, мы призываем международное сообщество осудить нерациональные действия КНР, — говорится в заявлении министерства.
Tightly monitoring!#ROCArmy, #ROCNavy, #ROCAF and coast guard are taking concrete actions to safeguard #freedom and #democracy!@mna_roc @YDN_NEWS pic.twitter.com/Ayhb4ayfye— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) May 24, 2024
Tightly monitoring!#ROCArmy, #ROCNavy, #ROCAF and coast guard are taking concrete actions to safeguard #freedom and #democracy!@mna_roc @YDN_NEWS pic.twitter.com/Ayhb4ayfye
Подробно о причине конфликта между Китаем и Тайванем, а также какое отношение к этому имеет США, мы рассказывали в нашем предыдущем материале на тему.
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