Китай нападет на Тайвань? Военные учения КНР возле острова: что происходит в китайско-тайваньских отношениях

Мир во всем мире оказался под угрозой после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Недемократические правительства не сводят глаз с ситуации в Украине и реакции Запада на нарушение мирных принципов: нечеткая позиция и нерешительные шаги придают уверенности таким диктаторам как Путин.

Тайвань перевел свои войска в повышенную боевую готовность через военные учения Китая вокруг так называемого азиатского тигра.

Что известно о военных учениях Китая вблизи Тайваня и какая реакция последнего, рассказываем в материале далее.

20 мая 2024 года в должность президента Тайваня вступил Лай Циндэ. Политик во время инаугурации выразил надежду на то, что Китай согласится урегулировать непростые отношения с Тайванем мирным путем.

В четверг утром, 23 мая 2024 года, китайские истребители с боевыми ракетами были направлены на Тайвань без какого-либо предварительного предупреждения, и Пекин нанес имитационные удары по целевым районам вокруг острова.

Тайвань поднял реактивные самолеты и привел в боевую готовность ракетные, морские и сухопутные подразделения через военные учения Китая, — сообщают в издании Associated Press News.

Известно, что Китай объявил о двухдневных крупных военных учениях, имитирующих вторжение на Тайвань. Этот шаг предположительно обусловлен избранием нового президента Тайваня, которого в КНР считают сепаратистом.

Учения стали самыми масштабными со времен визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году, они охватывают районы островов Тайваня вблизи материкового Китая.

— Военные учения Китая подчеркивают его гегемонистское мышление, подорвали региональный мир и стабильность. Вооруженные силы Тайваня готовы встать на защиту нашей страны. Мы не ищем конфликтов, но и не будем избегать их, — говорится в заявлении министерства обороны Тайваня.

В то же время, мы призываем международное сообщество осудить нерациональные действия КНР, — говорится в заявлении министерства.

