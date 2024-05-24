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Китай нападе на Тайвань? Військові навчання КНР біля острова: що відбувається у китайсько-тайванських відносинах

Вікторія Мельник, журналістка сайту 24 Травня 2024, 15:00
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Китай нападе на Тайвань? Військові навчання КНР біля острова: що відбувається у китайсько-тайванських відносинах
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