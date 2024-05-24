Китай нападе на Тайвань? Військові навчання КНР біля острова: що відбувається у китайсько-тайванських відносинах

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Тайвань знову перевів свої війська у підвищену бойову готовність через військові навчання Китаю навколо так званого азійського тигра.

Що відомо про військові навчання Китаю поблизу Тайваню та яка реакція останнього, розповідаємо у матеріалі далі.

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність: що відомо

20 травня 2024 року на посаду президента Тайваню вступив Лай Цінде. Політик під час інавгурації висловив сподівання, що Китай погодиться врегулювати непрості стосунки з Тайванем мирним шляхом. Натомість вже у четвер вранці, 23 травня 2024 року, китайські винищувачі з бойовими ракетами були спрямовані на Тайвань без будь-якого попереднього попередження, і Пекін завдав імітаційних ударів по цільових районах навколо острова. Тайвань підійняв реактивні літаки та привів у бойову готовність ракетні, морські та сухопутні підрозділи через військові навчання Китаю, — про це повідомляють у виданні Associated Press News. Відомо, що Китай оголосив про дводенні великі військові навчання, що імітують вторгнення на Тайвань. Цей крок, ймовірно, зумовлений обранням нового президента Тайваню, якого у КНР вважають сепаратистом. Навчання проводяться в Тайванській протоці — вузькій водоймі, що відділяє острів від материкового Китаю, а також на півночі, півдні та сході Тайваню. Навчання стали наймасштабнішими з часів візиту торішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у 2022 році, вони охоплюють райони островів Тайваню поблизу материкового Китаю.

— Військові навчання Китаю, які підкреслюють її гегемоністське мислення, підірвали регіональний мир і стабільність. Збройні сили Тайваню готові стати на захист нашої країни. Ми не шукаємо конфліктів, але й не уникатимемо їх, — йдеться у заяві міністерства оборони Тайваню.

У нас є спроможність і впевненість, щоб забезпечити нашу безпеку та захистити наш суверенітет.

Водночас ми закликаємо міжнародну спільноту засудити нераціональні дії КНР, — йдеться в заяві міністерства.

Детально про причину конфлікту між Китаєм та Тайванем, а також який стосунок до цього має США, ми розповідали в нашому попередньому матеріалі на тему.

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