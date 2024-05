Китай нападе на Тайвань? Військові навчання КНР біля острова: що відбувається у китайсько-тайванських відносинах

Світовий мир опинився під загрозою після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Недемократичні уряди не зводять погляду із ситуації в Україні та реакції Заходу на порушення мирних засад: зрештою, нечітка позиція та нерішучі кроки додають впевненості диктаторам на кшталт Путіна.

Тайвань знову перевів свої війська у підвищену бойову готовність через військові навчання Китаю навколо так званого азійського тигра.

Що відомо про військові навчання Китаю поблизу Тайваню та яка реакція останнього, розповідаємо у матеріалі далі.

— Військові навчання Китаю, які підкреслюють її гегемоністське мислення, підірвали регіональний мир і стабільність. Збройні сили Тайваню готові стати на захист нашої країни. Ми не шукаємо конфліктів, але й не уникатимемо їх, — йдеться у заяві міністерства оборони Тайваню.

Водночас ми закликаємо міжнародну спільноту засудити нераціональні дії КНР, — йдеться в заяві міністерства.

Tightly monitoring!#ROCArmy, #ROCNavy, #ROCAF and coast guard are taking concrete actions to safeguard #freedom and #democracy!@mna_roc @YDN_NEWS pic.twitter.com/Ayhb4ayfye