Це війна? Ненсі Пелосі прибула до Тайваню — чому і що це означає для світу

Літак, у якому, ймовірно, перебувала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбея.

Сама спікерка заявила, що візит американської делегації до Тайваню може бути свідченням прихильності США до тайванської демократії.

Наші переговори з керівництвом Тайваню підтверджують підтримку нашого партнера і просувають наші спільні інтереси, включаючи просування вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше повідомлялося, що Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, під час якого планувала відвідати Японію, Південну Корею, Сінгапур та інші держави.

Також спікерка висловлювала, що візит до Тайваню можливий. На цю заяву різко зреагував Китай, який уже розпочав військові навчання поблизу острова.

У чому полягає конфлікт Тайваню та Китаю

Все досить просто — Китай вважає Тайвань відколотою провінцією власної держави та неодноразово висловлював прагнення повернути її назад.

У свою чергу, Тайвань вважає себе незалежною демократичною країною з власною конституцією.

Весь конфлікт бере свій початок ще з 1949 року, коли столицю Китаю захопив лідер комуністів Мао Цзедун, а представники націоналістичної партії Ґоміндан втікли до Тайваню.

Через це Китай усіма можливими способами продовжує тиск на різні країни світу, щоб Тайвань не отримав повного визнання як незалежна держава.

Також назріває й конфлікт на Балканах. Читай, у чому полягає конфлікт Косова та чому Україна не має втручатися.

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