У чому полягає конфлікт Косова та чому Україна не має втручатись — що тобі потрібно знати

Кремлівський пропагандистський наратив про “денацифікацію” виринув і на Балканах. Його озвучила президентська партія у Сербії. І це все відбулося на тлі загострення конфлікту на півночі Косова.

Мешканці Косівської Митровиці, де проживають переважно етнічні серби, напередодні почали зводити барикади, а також вмикати сирени повітряної тривоги.

Місцеві церкви дзвонили у дзвони, як наприкінці 90-х, коли повстання етнічної албанської більшості на території Косова спровокувало криваве придушення сербами. Поліція повідомила про стрілянину в кількох місцях.

Обурення косовських сербів викликане рішенням влади Косова через 14 років після проголошення незалежності відновити власні національні документи та номерні знаки.

Місцеві власники авто з сербськими номерами, за новими правилами, мають переоформити їх на косовські, щоб потрапити на територію країни. Також до Косова не можна в’їхати, маючи лише сербське посвідчення особи. Такі ж правила вже діють у Сербії стосовно косоварів.

Щоб зупинити протести, влада Косова сьогодні вночі оголосила про відтермінування вимог на місяць. Однак уряд частково визнаної республіки звинувачує Сербію у спробах дестабілізації за допомогою закликів радикальних політиків.

Спробу врегулювати ситуацію привітали в Євросоюзі. Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що такі дії необхідні для інтеграції в ЄС.

Відкриті питання слід вирішувати в рамках діалогу за сприяння ЄС та зосередити увагу на нормалізації відносин між Косово та Сербією.

Своєю чергою, Сербія, як і Росія, не визнає незалежності Косова і тому вважає Косовську Митровицю своєю територією. Сербські активісти у місті закликають місцевих не здаватися і залишати сербські посвідчення особи.

У партії президента Сербії навіть почали погрожувати всім Балканам кремлівськими пропагандистськими штампами, нібито країна буде змушена розпочати так звану “денацифікацію”.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснює, що наразі Росія зацікавлена у війні між Косово та Сербією чи будь-якій іншій локальній війні. Оскільки це б перемикнуло увагу.

Ми повинні розуміти, що росіяни робитимуть все від себе залежне, щоб роздмухувати націоналістичні настрої в Сербії безпосередньо.

Однак Вадим Денисенко впевнений, що станом на зараз ні в Бєлграді, ні в Пріштіні воювати ніхто не хоче. Всі розуміють, що потрібно зробити крок назад.

Чи потрібно Україні визнавати незалежність Косово

У жодному разі цього не можна робити.

Вадим Денисенко пояснює, що випадок, коли Косово вийшло зі складу Сербії у 2008 році, за своїм принципом нагадує ситуацію з Кримом у 2014 році.

Попри те, що Косово визнали 116 країн, серед яких США та більшість країн ЄС, Україна не може цього зробити.

У тому випадку, якщо ми визнаємо Косово, то наша позиція, що Крим є українським, послаблюється.

А поки РФ роздмухує конфлікт на Балканах, її армія продовжує обстрілювати українські міста. Читай, які наслідки наймасованішого обстрілу Миколаєва.

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