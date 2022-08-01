В чем заключается конфликт Косово и почему Украина не должна вмешиваться — что тебе нужно знать

Кремлевский пропагандистский нарратив о “денацификации” вынырнул и на Балканах. Его озвучила президентская партия в Сербии. И это все произошло на фоне обострения конфликта на севере Косово.

Жители Косовской Митровицы, где проживают в большинстве своем этнические сербы, накануне начали устанавливать баррикады, а также включать сирены воздушной тревоги.

Местные церкви звонили в колокола, как в конце 90-х, когда восстание этнического албанского большинства на территории Косово спровоцировало кровавое подавление сербами. Полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах.

Возмущение косовских сербов вызвано решением властей Косово через 14 лет после провозглашения независимости восстановить национальные документы и номерные знаки.

Местные владельцы авто с сербскими номерами, согласно новым правилам, должны переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны. Также в Косово нельзя въехать, имея только сербское удостоверение личности. Такие же правила уже действуют в Сербии по отношению к косоварам.

Чтобы остановить протесты, власти Косово сегодня ночью объявили об отсрочке требований на месяц. Однако правительство частично признанной республики обвиняет Сербию в попытках дестабилизации посредством призывов радикальных политиков.

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Попытку урегулировать ситуацию приветствовали в Евросоюзе. Так, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что данные действия необходимы для интеграции в Европейский Союз.

Открытые вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на нормализации отношений между Косово и Сербией.

В свою очередь, Сербия, как и Россия, не признает независимость Косово и поэтому считает Косовскую Митровицу своей территорией. Сербские активисты в городе призывают местных не сдаваться и оставлять сербские удостоверения личности.

В партии президента Сербии даже начали угрожать всем Балканам кремлевскими пропагандистскими штампами, якобы страна будет вынуждена начать так называемую “денацификацию”.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объясняет, что Россия заинтересована в войне между Косово и Сербией или любой другой локальной войне. Поскольку это переключило бы внимание.

Мы должны понимать, что россияне будут делать все от себя зависящее, чтобы раздувать националистические настроения в Сербии напрямую.

Однако Вадим Денисенко уверен, что на сегодняшний день ни в Белграде, ни в Приштине воевать никто не хочет. Все понимают, что нужно сделать шаг назад.

Нужно ли Украине признавать независимость Косово

Ни в коем случае этого нельзя делать.

Вадим Денисенко объясняет, что случай, когда Косово вышло из состава Сербии в 2008 году, по своему принципу напоминает ситуацию с Крымом в 2014 году.

Несмотря на то, что Косово признали 116 стран, в том числе США и большинство стран ЕС, Украина не может этого сделать.

В том случае, если мы признаем Косово, наша позиция, что Крым является украинским, ослабляется.

А пока РФ раздувает конфликт на Балканах, ее армия продолжает обстреливать украинские города. Читай, какие последствия массированного обстрела Николаева.

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