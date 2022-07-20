Світ

Позиція Китаю щодо війни в Україні “нейтральна”? Розповідаємо, чи справді це так і коли може змінитися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Липня 2022, 22:00

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