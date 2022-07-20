Позиція Китаю щодо війни в Україні “нейтральна”? Розповідаємо, чи справді це так і коли може змінитися

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що його країна не буде сидіти склавши руки й спостерігати за ескалацією в Україні. Крім того, Китай не підливатиме масла у вогонь. Чи означає це, що країна змінює свою політику щодо російської агресії в Україні?

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів про позицію Китаю. За його словами, зараз немає жодних ознак, що країна буде її змінювати.

— Поки що позиція Китайської Народної Республіки полягає у тому, що, з одного боку, вона підтримує територіальну цілісність і незалежність України, а з іншого — вона постійно розвиває відносини з РФ, зокрема у військовому та військово-технічному напрямах.

Також країни дипломатично підтримують одна одну, а Китай не критикує Росію за її агресію в Україні, воєнні злочини тощо, — сказав Пойта.

Тож, за його словами, проросійська позиція Китаю (сама країна її називає “нейтральною”) не змінюється.

А заяви стосовно того, що Китай допомагатиме Україні, можуть лунати для того, щоб не втратити західних партнерів.

— Для Китаю важливо утримувати нейтральний статус. Хоча, якщо подивитися на його дії, то країна здійснює низку заходів, які не вигідні Україні. Тож це не є насправді нейтральністю. Наприклад, заява про те, що Китай засуджує накладення санкцій на Росію, — каже експерт.

На думку Пойти, зміна позиції Китаю в проукраїнську сторону може відбутися у випадку колапсу політичного режиму РФ й загрози для російської державності. Тоді КНР буде змушена долучитися до якихось дій для стабілізації ситуації.

Війна в Україні впливає на весь світ, багато країн можуть зіткнутися з кризою, голодом, нестачею енергоресурсів. І навіть попри це деякі країни все одно мають проросійську позицію. Раніше ми розповідали про те, як війна в Україні шкодить світовій економіці.

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