Позиция Китая относительно войны в Украине “нейтральная”? Действительно ли это так и когда может измениться

Министр иностранных дел Китая заявил, что его страна не будет сидеть сложа руки и наблюдать за эскалацией в Украине. Кроме того, Китай не будет подливать масла в огонь. Значит ли это, что страна меняет свою политику относительно российской агрессии в Украине?

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал о позиции Китая. По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что страна будет ее менять.

— Пока позиция Китайской Народной Республики состоит в том, что, с одной стороны, она поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, а с другой — она постоянно развивает отношения с РФ, в том числе в военном и военно-техническом направлении.

Также страны дипломатически поддерживают друг друга, а Китай не критикует Россию за ее агрессию в Украине, военные преступления и т.д., — сказал Пойта.

По его словам, пророссийская позиция Китая (сама страна ее называет “нейтральной”) не меняется.

А заявления о том, что Китай будет помогать Украине, могут звучать для того, чтобы не потерять западных партнеров.

— Для Китая важно удерживать нейтральный статус. Хотя, если посмотреть на его действия, то страна предпринимает ряд мер, которые не выгодны Украине. Так что это не является нейтральностью. К примеру, заявление о том, что Китай осуждает наложение санкций на Россию, — говорит эксперт.

По мнению Пойты, изменение позиции Китая в проукраинскую сторону может произойти в случае коллапса политического режима РФ и угрозы российской государственности. Тогда КНР будет вынуждена приобщиться к каким-либо действиям для стабилизации ситуации.

Война в Украине влияет на весь мир, многие страны могут столкнуться с кризисом, голодом, нехваткой энергоресурсов. И даже несмотря на это, некоторые страны все равно занимают пророссийскую позицию. Ранее мы рассказывали о том, как война в Украине вредит мировой экономике.

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