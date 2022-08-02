Это война? Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань — зачем и что это значит для мира

Самолет, в котором предположительно нахолась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя.
Сама спикер заявила, что визит американской делегации в Тайвань может быть свидетельством приверженности США тайванской демократии.
Наши переговоры с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Наши переговоры с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее сообщалось, что Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, во время которого планировала посетить Японию, Южную Корею, Сингапур и другие государства.
Также спикер высказывала, что визит в Тайвань возможен. На это заявление резко среагировал Китай, уже начавший военные учения вблизи острова.
Все довольно просто — Китай считает Тайвань отколотой провинцией собственного государства и неоднократно выражал стремление вернуть его обратно.
Тайвань считает себя независимой демократической страной с собственной конституцией.
Весь конфликт берет свое начало еще с 1949 года, когда столицу Китая захватил лидер коммунистов Мао Цзэдун, а представители националистической партии Гоминдан бежали в Тайвань.
Поэтому Китай всеми возможными способами продолжает давление на разные страны мира, чтобы Тайвань не получил полного признания как независимое государство.
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