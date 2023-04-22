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Нетрезвые водители станут спонсорами авто для ВСУ? Что известно про законопроект 9076

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 апреля 2023, 08:00
Конфіскація авто на користь ЗСУ: законопроект 9076
Фото: Pexels

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