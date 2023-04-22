Нетрезвые водители станут спонсорами авто для ВСУ? Что известно про законопроект 9076

Нетрезвые водители даже во время войны нарушают правопорядок. За последний год из-за нетрезвого вождения произошло более 900 аварий. Жертвами стали не менее 93 человек, а травмированными — более 1000.

Читай в нашем материале о законопроекте 9076 и станет ли конфискация авто в пользу ВСУ законной.

Конфискация авто в пользу ВСУ

В начале полномасштабной войны люди предлагали изымать авто у нетрезвых водителей в пользу ВСУ. Из-за того, что в законе это не прописано, инициатива не прижилась.

Хотя Латвии удалось изменить законодательство и передавать украинской армии конфискованные у нетрезвых водителей авто. Сейчас за нетрезвое вождение в Украине предусмотрены следующие виды наказания: штрафы, оплачиваемое изъятие авто и неоплачиваемое изъятие.

В первом случае нетрезвому водителю выписывают штраф. Если его ловят во второй раз, государство изымает транспортное средство, продает его на аукционе и возвращает деньги собственнику.

Если нетрезвого водителя ловят в третий раз за год, авто изымается бесплатно. Конфискация проходит довольно долго и в судебном порядке. Потому таких случаев очень мало.

Более месяца назад был зарегистрирован законопроект №9076. Он предусматривает повышение размера штрафа вдвое — с 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а также предлагает ввести конфискацию авто за нетрезвое вождение после второго раза.

Изымать автомобили предлагают только у нетрезвых владельцев. Автомобили родственников или арендованные изымать не собираются. Передавать конфискат хотят на фронт.

Полиция такую инициативу поддерживает, однако указывает на пункты, которые требуют доработки.

Сейчас законопроект находится на стадии внесения на рассмотрение комитета ВР. В случае, если его одобрят, на это уйдет месяц-два. Поэтому возможно, что законопроект отредактируют — унормируют вопрос собственности авто.

Раньше мы рассказывали о законопроекте 8271 — почему усиливают ответственность военных.

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