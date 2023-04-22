Нетверезі водії стануть спонсорами авто для ЗСУ? Що відомо про законопроект 9076

Нетверезі водії навіть під час війни порушують правопорядок. За останній рік через кермування напідпитку сталося понад 900 аварій. Жертвами стали щонайменше 93 людини, а травмованими — понад 1000.

Читай у нашому матеріалі про законопроект 9076 і чи стане конфіскація авто на користь ЗСУ законною.

Конфіскація авто на користь ЗСУ: законопроект 9076

На початку повномасштабної війни люди пропонували вилучати авто у нетверезих водіїв на користь ЗСУ. Через те, що в законі це не прописано, ініціатива не прижилася.

Хоча Латвії вдалося змінити законодавство та передавати українській армії конфісковані у нетверезих водіїв авто. Нині за нетверезе кермування в Україні передбачені такі види покарання: штрафи, платне вилучення авто та безоплатне вилучення.

Під час першого випадку нетверезого кермування водію виписують штраф. Якщо його ловлять удруге, держава вилучає транспортний засіб, продає його на аукціоні й кошти повертають власнику.

Якщо нетверезого водія ловлять утретє за рік, авто вилучається безоплатно. Конфіскація відбувається доволі довго та в судовому порядку. Тому таких випадків дуже мало.

Понад місяць тому був зареєстрований законопроект № 9076. Ним пропонується підвищити розмір штрафу вдвічі — з 17 тис. грн до 34 тис. грн, а також запровадити конфіскацію за нетверезе кермування після другого випадку.

Вилучати автомобілі пропонують лише у нетверезих власників. Авто родичів чи орендовані вилучати не збираються. Передавати конфіскат хочуть на фронт.

Поліція таку ініціативу підтримує, проте вказує на пункти, які потребують доопрацювання.

Нині законопроект перебуває на стадії внесення на розгляд комітету. У разі, якщо його схвалять, на це знадобиться місяць-два. Тому можливо, що законопроект відредагують щодо унормування власності авто.

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