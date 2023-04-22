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Нетверезі водії стануть спонсорами авто для ЗСУ? Що відомо про законопроект 9076

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Квітня 2023, 08:00
Конфіскація авто на користь ЗСУ: законопроект 9076
Фото: Pexels

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