Контракт 18–24: когда Рада будет голосовать за законопроект об отсрочке после службы

Украине планируют закрепить на законодательном уровне дополнительные социальные гарантии для молодых людей, решивших встать на защиту страны в возрасте до 25 лет.

Команда Министерства обороны совместно с профильным парламентским комитетом финализировала законопроект, который должен сделать военную службу более прогнозируемой для молодежи. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Контракт 18–24: что предусматривает обновленная инициатива Минобороны

Контракт 18–24 становится ключевым инструментом для построения профессиональной армии. На этой неделе в Верховную Раду повторно подадут на голосование документ, который доработали специалисты оборонного ведомства и Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Важная часть контракта для военных 18-24 — возможность получить отсрочку от мобилизации в год после завершения службы. Команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект, который на этой неделе снова подадут на голосование в Верховную Раду, — отметил чиновник.

Основной акцент делается на том, что служба должна быть не только обязанностью, но и сознательным, добровольным выбором, подкрепленным четкими государственными обязательствами.

В оборонном ведомстве подчеркивают: этот шаг является вопросом справедливости. Молодые люди, которые добровольно выбирают путь воина в таком возрасте, должны иметь уверенность в своем будущем и понимать дальнейшие жизненные перспективы после завершения службы.

Контракт 18–24 отсрочка: право на год гражданской жизни после армии

Одним из самых ожидаемых нововведений законопроекта является контракт 18–24 отсрочка, которая будет предоставляться военнослужащему после окончания срока его службы. Речь идет об обязательном праве на годовой перерыв от мобилизации.

Такой инструмент призван решить несколько стратегических задач:

Государство выполняет свои обещания перед теми, кто пошел на фронт добровольно;

Служба по контракту в молодом возрасте позволяет готовить специалистов по современным стандартам;

Молодежь получает гарантированное время на адаптацию к гражданской жизни и обучение.

Авторы инициативы рассчитывают на широкую поддержку народных депутатов в зале парламента. Внедрение таких механизмов комплектования должно стать фундаментом для современной системы обороны, где каждый шаг военного является осознанным, а гарантии государства — незыблемыми.

