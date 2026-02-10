Контракт 18–24: коли Рада голосуватиме за законопроєкт про відстрочку після служби

В Україні планують закріпити на законодавчому рівні додаткові соціальні гарантії для молодих людей, які вирішили стати на захист країни у віці до 25 років.

Команда Міністерства оборони спільно з профільним парламентським комітетом фіналізувала законопроєкт, що має зробити військову службу більш прогнозованою для молоді. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Контракт 18–24: що передбачає оновлена ініціатива Міноборони

Контракт 18–24 стає ключовим інструментом для побудови професійної армії. Цього тижня до Верховної Ради повторно подадуть на голосування документ, який доопрацювали фахівці оборонного відомства та Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Важлива частина контракту для військових 18–24 — можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. Команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради, — зазначив посадовець.

Основний акцент робиться на тому, що служба має бути не лише обов’язком, а й свідомим, добровільним вибором, підкріпленим чіткими державними зобов’язаннями.

В оборонному відомстві наголошують: цей крок є питанням справедливості. Молоді люди, які добровільно обирають шлях воїна в такому віці, повинні мати впевненість у своєму майбутньому та розуміти подальші життєві перспективи після завершення служби.

Контракт 18–24 відстрочка: право на рік цивільного життя після армії

Одним із найбільш очікуваних нововведень законопроєкту є контракт 18–24 відстрочка, яка надаватиметься військовослужбовцю після закінчення терміну його служби. Йдеться про обов’язкове право на річну перерву від мобілізації.

Такий інструмент покликаний вирішити кілька стратегічних завдань:

Держава виконує свої обіцянки перед тими, хто пішов на фронт добровільно;

Служба за контрактом у молодому віці дозволяє готувати фахівців за сучасними стандартами;

Молодь отримує гарантований час на адаптацію до цивільного життя та навчання.

Автори ініціативи розраховують на широку підтримку народних депутатів у залі парламенту. Запровадження таких механізмів комплектування має стати фундаментом для сучасної системи оборони, де кожен крок військового є усвідомленим, а гарантії держави — непохитними.

