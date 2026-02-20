Нож в шею и изрезанное лицо: в Киеве военный в СОЧ напал на двух человек

Столичные правоохранители сообщили о задержании 26-летнего мужчины, который в течение одного вечера совершил два жестоких нападения на жителей Святошинского района.

Злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, действовал с особой дерзостью и жестокостью: сначала он едва не убил случайного прохожего, а через несколько часов искалечил женщину, которая отказалась впустить его в свой дом.

Благодаря оперативным действиям патрульного наряда нападавшего удалось обезвредить по горячим следам, однако оба пострадавших в настоящее время находятся под наблюдением медиков с тяжелыми травмами.

В Киеве задержали военного в СОЧ за покушение на убийство — что известно

Первый инцидент произошел на одной из улиц района, где фигурант подошел к 28-летнему киевлянину. Согласно материалам следствия, нетрезвый мужчина начал выкрикивать нецензурную брань и провоцировать конфликт на пустом месте.

Когда ссора обострилась, нападавший внезапно достал нож и нанес оппоненту удар в шею, после чего мгновенно исчез в неизвестном направлении. Пострадавший в критическом состоянии был срочно госпитализирован; врачи продолжают бороться за его жизнь.

Однако на этом злоумышленник не остановился. В тот же вечер на соседней улице он заметил 56-летнюю женщину и навязчиво предложил проводить ее до подъезда.

У дверей дома мужчина начал требовать, чтобы киевлянка позволила ему остаться у нее на ночь. Получив категорический отказ, нападавший снова применил холодное оружие, нанеся женщине тяжелое ранение лица.

Прекратить серию нападений удалось наряду полиции, в состав которого входили оперативник, участковый офицер и курсантка Национальной академии внутренних дел (НАВД), которые патрулировали территорию неподалеку.

Полицейские оперативно идентифицировали и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который, как выяснилось, является военнослужащим, находящимся в статусе СОЧ (самовольное оставление части).

Следователи Святошинского управления полиции уже сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) и умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121).

Суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал мужчине самую строгую меру пресечения — содержание под стражей. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к другим правонарушениям на территории города.

