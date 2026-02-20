Ніж у шию та порізане обличчя: у Києві військовий у СЗЧ напав на двох людей

Столичні правоохоронці повідомили про затримання 26-річного чоловіка, який протягом одного вечора скоїв два жорстокі напади на мешканців Святошинського району.

Зловмисник, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, діяв із особливою зухвалістю та жорстокістю: спочатку він ледь не вбив випадкового перехожого, а за кілька годин скалічив жінку, яка відмовилася впустити його до своєї оселі.

Завдяки оперативним діям патрульного наряду нападника вдалося знешкодити по гарячих слідах, проте обоє постраждалих наразі перебувають під наглядом медиків із тяжкими травмами.

У Києві затримали військового у СЗЧ за замах на вбивство — що відомо

Перший інцидент стався на одній із вулиць району, де фігурант підійшов до 28-річного киянина. Згідно з матеріалами слідства, нетверезий чоловік почав вигукувати нецензурну лайку та провокувати конфлікт на порожньому місці.

Коли сварка загострилася, нападник раптово дістав ніж і завдав опонентові удару в шию, після чого миттєво зник у невідомому напрямку. Потерпілого у критичному стані було терміново госпіталізовано; лікарі продовжують боротися за його життя.

Проте на цьому зловмисник не зупинився. Того ж вечора на сусідній вулиці він помітив 56-річну жінку та нав’язливо запропонував провести її до під’їзду.

Біля дверей будинку чоловік почав вимагати, щоб киянка дозволила йому залишитися у неї на ночівлю. Отримавши категоричну відмову, нападник знову застосував холодну зброю, спричинивши жінці тяжке поранення обличчя.

Припинити серію нападів вдалося наряду поліції, до складу якого входили оперативник, дільничний офіцер та курсантка Національної академії внутрішніх справ (НАВС), які патрулювали територію неподалік.

Поліцейські оперативно ідентифікували та затримали підозрюваного. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який, як з’ясувалося, є військовослужбовцем, що наразі перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Слідчі Святошинського управління поліції вже повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121).

Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав чоловікові найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою. Якщо провину фігуранта буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших правопорушень на території міста.

