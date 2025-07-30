Житний рынок под защитой: архитектурную жемчужину Киева признали наследием

Киевский Житний рынок, одно из самых известных зданий столицы, официально включён в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия города Киева.

Соответствующий приказ был подписан сегодня, 30 июля, директором Департамента охраны культурного наследия КГГА Мариной Соловьёвой.

Об этом сообщает КГГА.

Это решение означает, что с сегодняшнего дня на Житний рынок распространяются положения Закона Украины Об охране культурного наследия, а также все предусмотренные законодательством охранные меры.

Это значительный шаг к сохранению уникального архитектурного объекта и его исторической ценности.

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Присвоение статуса стало возможным благодаря слаженной работе Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активной позиции общественности и столичных градозащитников.

Их кропотливый труд позволил достичь этого важного результата.

Следующим этапом станет подготовка и подача полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Это необходимо для присвоения Житнему рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, что обеспечит ещё более надёжный уровень защиты и сохранения для будущих поколений.

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