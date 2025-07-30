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Житний рынок под защитой: архитектурную жемчужину Киева признали наследием

Мария Дзюба, редактор сайта 30 июля 2025, 21:00
Житний рынок под защитой: архитектурную жемчужину Киева признали наследием
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