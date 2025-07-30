Житній ринок під захистом: архітектурну перлину Києва визнали спадщиною

Житній ринок, одна з найвідоміших будівель столиці, офіційно включено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

Відповідний наказ сьогодні підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Про це повідомляє КМДА.

Це рішення означає, що відсьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України Про охорону культурної спадщини, а також усі передбачені законодавством охоронні заходи.

Це значний крок до збереження унікального архітектурного об’єкта та його історичної цінності.

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Присвоєння статусу стало можливим завдяки злагодженій роботі Департаменту охорони культурної спадщини, експертів

Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активної позиції громадськості та столичних пам’яткоохоронців. Їхня ґрунтовна праця дозволила досягти цього важливого результату.

Наступним етапом стане підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Це необхідно для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що забезпечить ще надійніший рівень захисту та збереження для майбутніх поколінь.

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