Для тебя Новости

На Гончаровском полигоне курсант застрелил инструкторов — официально

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июля 2025, 13:45
На Гончаровском полигоне курсант застрелил инструкторов — официально
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь