Трагедия на учебном полигоне в Черниговской области, где 16 июля курсант застрелил двух военных инструкторов, продолжает обрастать новыми подробностями. На данный момент стало известно, что к расследованию подключилась Служба безопасности Украины, а у подозреваемого, по неподтвержденным данным, могли быть пророссийские взгляды и нежелание служить.

Об этом пишет пресс-служба полиции в Черниговской области.

Что произошло на полигоне в Черниговской области

В полиции отметили, что в результате травм погибли два инструктора.

— Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих, — отметили в ведомстве.

Подозреваемый был немедленно задержан. В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье об умышленном убийстве двух или более лиц.

События на Гончаровском полигоне: детали

Но пока следствие выясняет обстоятельства и мотивы стрелка, это событие обнажило значительно более глубокие и системные проблемы, на которые указал адвокат Клим Братковский. В своей публикации он заявил, что трагедия на Гончаровском полигоне была прогнозируемой и стала возможной из-за ряда провалов в системе безопасности и отбора мобилизованных.

— Главная проблема, по его словам, — беззащитность инструкторов.

По его данным, солдат Кошель Б.Е. еще во время прибытия в воинскую часть открыто заявлял, что не собирается служить и намеревался выехать в Россию в 2022 году.

Сообщается, что инцидент произошел, когда военнослужащие уже завершили стрельбы и выходили с огневого рубежа. Подозреваемый внезапно развернулся на 180 градусов и открыл огонь в спину своим инструкторам.

Добавляет трагизма деталь, что один из погибших сержантов видел этого курсанта впервые в жизни — он лишь пришел помочь провести занятие.

— Если у других курсантов есть автоматы и они могут дать очередь в ответ, то у инструкторов на рубеже нет оружия. Они беззащитны, — написал адвокат.

Он подчеркнув, что опытные военные нечем себя защитить в случае неадекватных действий новобранца.

Кроме того, Братковский указывает на возможные провалы в работе Территориальных центров комплектования (ТЦК), которые, по его словам, порой игнорируют реальное состояние здоровья мобилизованных.

— А вы ведь знаете, что ТЦК после ВВК присылают на БЗП даже шизофреников, так что неудивительно, что такое могло случиться, — эмоционально отметил он.

Адвокат добавил, что и сам неоднократно ощущал опасность, выходя на стрельбища с некоторыми курсантами, которые направляли ствол автомата во все стороны, кроме мишени.

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