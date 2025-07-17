Трагедія на навчальному полігоні на Чернігівщині, де 16 липня курсант застрелив двох військових інструкторів, продовжує обростати новими подробицями. Наразі стало відомо, що до розслідування долучилася Служба безпеки України, а у підозрюваного, за непідтвердженими даними, могли бути проросійські погляди та небажання служити.

Про це пише пресслужба поліції у Чернігівській області.

Що сталося на полігоні в Чернігівській області

У поліції зазначили, що внаслідок травм загинуло два інструктори.

— Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців, — зазначили у відомстві.

Підозрюваного було негайно затримано. Наразі триває досудове розслідування за статтею про умисне вбивство двох або більше осіб.

Події на Гончарівському полігоні: деталі

Та поки слідство з’ясовує обставини та мотиви стрільця, ця подія оголила значно глибші та системніші проблеми, на які вказав адвокат Клим Братковський.

У своєму дописі він заявив, що трагедія на Гончарівському полігоні була прогнозованою і стала можливою через низку провалів у системі безпеки та відбору мобілізованих. Головна проблема, за його словами, — беззахисність інструкторів.

За його даними, солдат Кошель Б.Є. ще під час прибуття до військової частини відкрито заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії у 2022 році.

Повідомляється, що інцидент стався, коли військовослужбовці вже завершили стрільби й виходили з вогневого рубежу. Підозрюваний раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам.

Додає трагізму деталь, що один із загиблих сержантів бачив цього курсанта вперше в житті — він лише прийшов допомогти провести заняття.

Якщо в інших курсантів є автомати та вони можуть дати чергу у відповідь, то в інструкторів на рубежі немає зброї. Вони беззахисні, — написав адвокат.

Він підкреслив, що досвідчені військові не мають чим себе захистити в разі неадекватних дій новобранця.

Крім того, Братковський вказує на можливі провали в роботі Територіальних центрів комплектування (ТЦК), які, за його словами, подекуди ігнорують реальний стан здоров’я мобілізованих.

— А ви ж знаєте, що ТЦК після ВЛК надсилають на БЗВП навіть шизофреніків, тож не дивно, що таке могло статися, — емоційно зазначив він.

Адвокат додав, що й сам неодноразово відчував небезпеку, виходячи на стрільбища з деякими курсантами, які направляли дуло автомата у всі сторони, окрім мішені.

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