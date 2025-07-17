Фото Міністерство оборони України Трагедія на навчальному полігоні на Чернігівщині, де 16 липня курсант застрелив двох військових інструкторів, продовжує обростати новими подробицями. Наразі стало відомо, що до розслідування долучилася Служба безпеки України, а у підозрюваного, за непідтвердженими даними, могли бути проросійські погляди та небажання служити. Про це пише пресслужба поліції у Чернігівській області. Що сталося на полігоні в Чернігівській області У поліції зазначили, що внаслідок травм загинуло два інструктори.— Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців, — зазначили у відомстві. Підозрюваного було негайно затримано. Наразі триває досудове розслідування за статтею про умисне вбивство двох або більше осіб. Події на Гончарівському полігоні: деталі Та поки слідство з’ясовує обставини та мотиви стрільця, ця подія оголила значно глибші та системніші проблеми, на які вказав адвокат Клим Братковський. У своєму дописі він заявив, що трагедія на Гончарівському полігоні була прогнозованою і стала можливою через низку провалів у системі безпеки та відбору мобілізованих. Головна проблема, за його словами, — беззахисність інструкторів. Читати на тему Хочеться лаятися, аби описати полон: історія Демона, що вижив у пеклі росіян Одна історія про життя під Азовсталлю та у російському полоні. За його даними, солдат Кошель Б.Є. ще під час прибуття до військової частини відкрито заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії у 2022 році. Повідомляється, що інцидент стався, коли військовослужбовці вже завершили стрільби й виходили з вогневого рубежу. Підозрюваний раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Додає трагізму деталь, що один із загиблих сержантів бачив цього курсанта вперше в житті — він лише прийшов допомогти провести заняття. Якщо в інших курсантів є автомати та вони можуть дати чергу у відповідь, то в інструкторів на рубежі немає зброї. Вони беззахисні, — написав адвокат. Він підкреслив, що досвідчені військові не мають чим себе захистити в разі неадекватних дій новобранця. Крім того, Братковський вказує на можливі провали в роботі Територіальних центрів комплектування (ТЦК), які, за його словами, подекуди ігнорують реальний стан здоров’я мобілізованих. — А ви ж знаєте, що ТЦК після ВЛК надсилають на БЗВП навіть шизофреніків, тож не дивно, що таке могло статися, — емоційно зазначив він. Адвокат додав, що й сам неодноразово відчував небезпеку, виходячи на стрільбища з деякими курсантами, які направляли дуло автомата у всі сторони, окрім мішені. Раніше ми розповідали тобі іншу історію українського полоненого, який пережив Таганрог. Що там роблять з нашими людьми, читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter