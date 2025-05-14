Горячая тема холодных кранов: почему Киев снова без воды

Каждый год с приходом весны и приближением летнего периода жители столицы сталкиваются с временным прекращением подачи горячей воды.

Это связано с плановыми мероприятиями, которые проводит Киевтеплоэнерго для подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному сезону.

Именно в это время осуществляются необходимые ремонтные и профилактические работы, что, к сожалению, временно лишает киевлян привычного комфорта.

Основная причина: гидравлические испытания

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Киевтеплоэнерго, главной причиной отсутствия горячей воды является проведение гидравлических испытаний.

Эти мероприятия критически важны для обеспечения стабильной работы системы отопления зимой.

Во время испытаний трубопроводы подвергаются интенсивной проверке на прочность и герметичность путем повышения давления.

Это позволяет выявить слабые места и потенциальные аварии еще до начала отопительного сезона, что значительно снижает риск возникновения непредвиденных ситуаций в холодное время года.

Как стало известно, с 14 мая текущего года начался этап проверки гидравлической плотности на четырех ключевых теплогенерирующих объектах столицы.

Продолжительность этих испытаний на каждом отдельном участке составит не менее двух недель.

График отключений по районам

В настоящее время Киевтеплоэнерго сообщает о начале испытаний на тепловом источнике СТ-2.

В связи с этим временное прекращение горячего водоснабжения коснулось жителей Оболонского и Подольского районов.

Кроме того, проверки уже стартовали еще на трех важных объектах теплоснабжения, а именно: РК “Молодь”, СТ-1 и ТЭЦ-5.

Из-за проведения этих работ временно будет отсутствовать горячая вода в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Для удобства жителей столицы Киевтеплоэнерго обнародовало ориентировочные даты прекращения горячего водоснабжения по районам:

С 13 по 27 мая: Оболонский район, Подольский район.

С 14 по 28 мая: Шевченковский район, Голосеевский район, Соломенский район, Печерский район, Дарницкий район.

Важно отметить, что возобновление горячего водоснабжения ожидается не ранее чем через две недели после даты отключения.

Однако, в случае выявления каких-либо аварийных ситуаций во время проведения испытаний, этот срок может быть продлен до устранения всех неисправностей.

Куда обращаться за информацией

Для получения более точной информации о возобновлении горячего водоснабжения в своем районе киевляне могут обратиться на сайт управляющей компании или позвонить на горячую линию по следующим номерам:

Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ — 1557, 044-500-15-57.

“Киевтеплоэнерго” — 1557, 044-247-40-40.

Контактный центр города Киева — 1551, 044-205-73-37.

Будет ли горячая вода летом?

Относительно перспектив на летний период, основатель общественной организации Союз потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала Ранок.LIVE высказал мнение, что теплоснабжающие предприятия могут отказаться от подачи горячей воды летом с целью экономии газа и избежания убытков.

По его словам, зимой горячая вода является сопутствующим продуктом при производстве отопления, что делает ее относительно недорогой.

Однако летом, когда отопление не требуется, для подогрева воды необходимо использовать значительные объемы газа, что приводит к значительным затратам.

В связи с этим существует вероятность того, что горячей воды летом может и не быть.

В Европе можно пить воду из-под крана благодаря высоким стандартам качества и современным технологиям очистки. В нашем предыдущем материале рассказывается, почему это безопасно.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.