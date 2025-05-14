Гаряча тема холодних кранів: чому Київ знову без води

Щороку з приходом весни та наближенням літнього періоду мешканці столиці стикаються з тимчасовим припиненням подачі гарячої води.

Це пов’язано з плановими заходами, які проводить Київтеплоенерго для підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального сезону.

Саме в цей час здійснюються необхідні ремонтні та профілактичні роботи, що, на жаль, тимчасово позбавляє киян звичного комфорту.

Основна причина: гідравлічні випробування

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Київтеплоенерго, головною причиною відсутності гарячої води є проведення гідравлічних випробувань.

Ці заходи є критично важливими для забезпечення стабільної роботи системи опалення взимку.

Під час випробувань трубопроводи піддаються інтенсивній перевірці на міцність та герметичність шляхом підвищення тиску.

Це дозволяє виявити слабкі місця та потенційні аварії ще до початку опалювального сезону, що значно зменшує ризик виникнення непередбачуваних ситуацій у холодну пору року.

Як стало відомо, з 14 травня поточного року розпочався етап перевірки гідравлічної щільності на чотирьох ключових теплогенеруючих об’єктах столиці.

Тривалість цих випробувань на кожній окремій ділянці складатиме не менше ніж два тижні.

Графік відключень за районами

Наразі Київтеплоенерго повідомляє про початок випробувань на тепловому джерелі СТ-2.

У зв’язку з цим тимчасове припинення гарячого водопостачання торкнулося мешканців Оболонського та Подільського районів.

Крім того, перевірки вже стартували ще на трьох важливих об’єктах теплопостачання, а саме: РК “Молодь”, СТ-1 та ТЕЦ-5.

Через проведення цих робіт тимчасово буде відсутня гаряча вода у Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Дарницькому районах.

Для зручності мешканців столиці Київтеплоенерго оприлюднило орієнтовні дати припинення гарячого водопостачання за районами:

З 13 по 27 травня: Оболонський район, Подільський район.

З 14 по 28 травня: Шевченківський район, Голосіївський район, Солом’янський район, Печерський район, Дарницький район.

Важливо зазначити, що відновлення гарячого водопостачання очікується не раніше ніж через два тижні після дати відключення.

Однак, у випадку виявлення будь-яких аварійних ситуацій під час проведення випробувань, цей термін може бути подовжено до усунення всіх несправностей.

Куди звертатися за інформацією

Для отримання більш точної інформації щодо відновлення гарячого водопостачання у своєму районі кияни можуть звернутися на сайт керуючої компанії або зателефонувати на гарячу лінію за наступними номерами:

Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ — 1557, 044-500-15-57.

Київтеплоенерго — 1557, 044-247-40-40.

Контактний центр міста Києва — 1551, 044-205-73-37.

Чи буде гаряча вода влітку?

Щодо перспектив на літній період, засновник громадської організації Союз споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі телеканалу Ранок.LIVE висловив думку, що теплопостачальні підприємства можуть відмовитися від подачі гарячої води влітку з метою економії газу та уникнення збитків.

За його словами, взимку гаряча вода є супутнім продуктом при виробництві опалення, що робить її відносно недорогою.

Однак влітку, коли опалення не потрібне, для підігріву води необхідно використовувати значні обсяги газу, що призводить до значних витрат.

У зв’язку з цим, існує ймовірність того, що гарячої води влітку може й не бути.

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