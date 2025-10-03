Поезд Киев – Краматорск стал Ребелией: УЗ и коллектив МУР подверглись критике

В День защитников и защитниц один из главных рейсов страны — поезд Киев – Краматорск — временно получил другое название. На одни сутки он стал Ребелией.

Такой символический шаг от Укрзализниці вызвал активные обсуждения. Для части украинцев это — жест поддержки и благодарности военным, для других — спорное решение, ведь именно этот маршрут давно ассоциируется с бойцами, которые отправляются на Восток, и с самим Краматорском.

Проводить обновленный поезд пришли актеры постановки от творческого объединения МУР. Они обнимали пассажиров, благодарили военных и гражданских, которые садились в вагоны, и напоминали, что борьба является общей — на передовой и в тылу.

Реакция общества оказалась разной. Кто-то назвал акцию искренней и такой, что поднимает боевой дух. Другие же отреагировали критически, считая, что название Краматорск не стоит менять даже символически. В комментариях рядом звучали и слова благодарности, и упреки в пиаре на чужой боли.

Сами участники театрального проекта поясняют, что это их самая большая постановка, которая длится более двух часов. Команда рассматривает возможность создания телеверсии, однако ищет формат, чтобы сделать ее удобной для зрителей. В соцсетях большинство сторонников настаивают, что даже полный видеозапись они готовы смотреть с интересом.

Внимание, в постах встречается ненормативная лексика!

МУР створюють важливі вистави, але.. те як вони ведуть маркетинг свій.. це канєшно грає їм тільки в убиток https://t.co/tGsWeRwIe8 — FoxHunter🇺🇦 (@FoxHunterUKR) October 2, 2025

Однако не все восприняли инициативу положительно. Часть пользователей соцсетей отмечает, что само название не совсем соответствует контексту.

Писательница и филолог sevwverus в Twitter отметила, что оно даже смыслово не совпадает, потому что Ребелия про становление Украины в 1991-м, а День защитников и сам Краматорск — это уже про становление в 2014-м и 2022-м годах.

Воно сука навіть сенсово не метчиться, бо “Ребелія” про становлення України в 91, а день захисника та захисниці та Краматорськ — про становлення України в 14 та 22 роках. P.s. обіцяю, це останній твіт про МУР на сьогодні, мене просто прям дуже схарило це все. https://t.co/Zcb978iIOy Похожее мнение высказал и автор телеграм-канала о книгах и переводе A_E_Black (heartless): — Herr Professor! ✨️ (@sevwverus) October 2, 2025

Еще одно критическое мнение появилось в сети. Один из пользователей пишет:

Очень однозначную реакцию вызывает дешевый (хотя, скорее, дорогой) пиар МУР на украинской истории.

Дуже однозначну реакцію викликає дешевий (хоча, здається, дуже дорогий) піар МУР на українській історії.

Бо вона ж в один момент стала модною і треба встигнути на цю хвилю моди застрибнути, не думаючи про зміст, який ви так яскраво несете своїм натовпами фанів. https://t.co/srTWNVq7ch — Історична розхлябаність🫠 (@ssaaaaaash) October 2, 2025

В соцсетях появлялись и другие критические отзывы. Например, пользователь @heytrickortreat (салон гардин) тоже высказался против переименования:

як же мощно мур заєбав pic.twitter.com/yxgCo9JLkn — салон гардин (@heytrickortreat) October 2, 2025



Среди критиков инициативы была и Ульяна Джурляк, которая резко высказалась в Facebook:

Поезд Киев – Краматорск — это не фантик для пиара. Это дорога жизни, по которой эвакуировали тысячи людей и по которой ежедневно ездят военные и гражданские, чтобы выжить. Назвать его Ребелией — значит пренебречь контекстом.

Она подчеркнула, что подобные инициативы вызывают вопросы и к самой Укрзалізниці. Ведь решение переименовать поезд, которым ежедневно пользуются жители региона, военные и их семьи, было принято без их согласия.

Таким образом, по ее мнению, фактически было стерто значение слово Краматорск, которое для многих украинцев является символом сопротивления и цены войны.

Есть много вопросов и к Укрзализниці. Спрашивали ли вы у жителей региона, которые ездят этим поездом, как им такое название? Спрашивали ли у военных и их семей?

Она добавила, что этим решением компания фактически стерла важное и символическое слово Краматорск, которое для многих олицетворяет войну и сопротивление. Его замена на непонятное Ребелия выглядит печальной и неуместной. По ее мнению, название поезда следует вернуть, а авторам культурного проекта — извиниться.

Читать по теме Билеты на поезд через Дію: почему это нарушает права украинцев Борьба с перекупщиками обернется борьбой с пассажирами?

В ответ на замечания о переименовании УЗ объяснила, что официальной смены названия поезда Киев–Краматорск не было и не будет. Это одна из важнейших дорог жизни, которая для тысяч украинцев стала символом стойкости и борьбы.

Временное использование другого наименования было лишь творческим жестом в рамках художественного проекта и никоим образом не повлияло на расписание или направление рейса.

Однако не все отзывы были критическими. В соцсетях немало пользователей поддержали инициативу Укрзалізниці и назвали ее символичной и трогательной.

Под официальным постом компании в Instagram также появилось много положительных комментариев: люди писали, что это жест благодарности, который подчеркивает несокрушимость украинцев и добавляет сил тем, кто отправляется на Восток.

Новабалабанова пишет, что это про силу и единство:

Вы — сила! Мы — сила!

Катерина Кельник отмечает, что слово Ребелия отражает суть того, что происходит на Востоке:

Слово Ребелия — это и есть то, что происходит на Востоке — борьба.

Геннадий считает, что это хорошая инициатива.

Юлия Симпомпулка делится эмоциями и благодарит за работу:

Какие же вы удивительные! Безмерно благодарю за вашу работу!

Мирослава Лин подчеркивает, что не стоит обращать внимание на критику:

Вы топ! Не обращайте внимания на хейтеров! У нас, как всегда, те, кто ничего не делает, критикуют тех, кто действует.

Лера Кам пишет, что это действительно классно.

Главное фото: Укрзалізниця.

Тем временем Укрзалізниця сообщила о задержке поездов из-за ночных обстрелов. В результате российских атак по Николаевской и Кировоградской областям произошло обесточивание на четырех участках, что в очередной раз повлияло на график движения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!